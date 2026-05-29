Почти половина мобильных роутеров провалила тесты «МегаФона»

Почти половина предназначенных для работы с мобильными сетями роутеров из полусотни изученных с прошлого года инженерами «МегаФона» проявили себя недостаточно хорошо, сообщили в операторе. Компания помогла производителям устранить недочёты, чтобы абонентам было комфортно работать.

В рамках лабораторных испытаний в первую очередь проверяются два аспекта: работа с сигналом сети и эффективность при раздаче интернета. Для большинства устройств проблемы носили типичный характер: 40 % испытывали сбои в стабильности соединения, а 45 % демонстрировали неполадки при раздаче интернета. В 55 % случаев фиксировались отклонения по гарантированной скорости передачи данных (GBR); 15 % устройств демонстрировали проблемы с точностью измерения уровня сигнала. В результате скорость подключения к сети оператора оказывалась выше, чем скорость беспроводной сети — например, когда «МегаФон» гарантировал 150 Мбит/с, а сеть Wi-Fi работала медленнее.

Проблемы с пропускной способностью в сетях 3G проявлялись в 72 % случаев, в сетях 4G — у 64 % испытанных устройств. 34 % роутеров оказались лишены поддержки USSD-запросов, то есть не позволяли управлять услугами при помощи таких команд; 32 % не поддерживали допуск к отдельным устройствам при сохранении изоляции прочих (DMZ); 17 % не поддерживали «проброс портов», то есть не позволяли настраивать удалённое управление, что бывает необходимо при подключении к облаку. У 20 % устройств в меню отсутствовал русский язык, у 15 % в интерфейсе не показывался номер абонента, ещё у 15 % не менялись параметры APN (точки доступа к интернету).

Испытания проводились в лабораторных условиях, подчеркнули в «МегаФоне». Это значит, что были исключены влияние третьих сторон, скрытые помехи и прочие факторы. Выявлялись только несоответствия стандартам сотовой связи, чтобы уведомить производителей.

Теги: мегафон, роутер, тестирование
