В «Google Фото» появятся новые средства управления «Воспоминаниями»

Функция «Воспоминаний» в «Google Фото» — это своего рода машина времени. Приложение подбирает изображения из библиотеки пользователя, объединяя их по датам, общим сценам, людям или пейзажам. Теперь этими подборками в предпочитаемом формате можно будет делиться с близкими людьми, сообщает Android Authority.

Ранее «Воспоминания» работали относительно просто, но сейчас в Google начали тестировать расширенные возможности функции. Пользователи смогут детально настраивать их формат перед экспортом в формате видео. Сейчас можно выбирать или отменять выбор отдельных фотографий, а также накладывать на видео звук или нет. В обновлённом варианте появится возможность управлять такими аспектами как выбор звука, наложение видео, продолжительность показа определённой фотографии и многим другим — эти возможности обнаружены в предварительной версии «Google Фото» 7.78.0.920664585.

Тестируется также возможность настраивать «Избранные видео» (Highlight video). В частности, можно будет применять фильтры к каждому фото, которое попадает в видеоролик. Ещё одна новая настройка — выбор формата видео: вписать его в экран или произвести обрезку, чтобы видео полностью заполнило экран. На стадии тестирования также находится обновлённый центр творческих подборок в «Google Фото»: коллажей, ремиксов, анимаций и кинематографических эффектов. Все эти функции пока закрыты для широкой аудитории, сроки их выхода в широкий доступ неизвестны.