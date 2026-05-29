Сегодня 29 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android В «Google Фото» появятся новые средства ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В «Google Фото» появятся новые средства управления «Воспоминаниями»

Функция «Воспоминаний» в «Google Фото» — это своего рода машина времени. Приложение подбирает изображения из библиотеки пользователя, объединяя их по датам, общим сценам, людям или пейзажам. Теперь этими подборками в предпочитаемом формате можно будет делиться с близкими людьми, сообщает Android Authority.

Источник изображений: androidauthority.com

Источник изображений: androidauthority.com

Ранее «Воспоминания» работали относительно просто, но сейчас в Google начали тестировать расширенные возможности функции. Пользователи смогут детально настраивать их формат перед экспортом в формате видео. Сейчас можно выбирать или отменять выбор отдельных фотографий, а также накладывать на видео звук или нет. В обновлённом варианте появится возможность управлять такими аспектами как выбор звука, наложение видео, продолжительность показа определённой фотографии и многим другим — эти возможности обнаружены в предварительной версии «Google Фото» 7.78.0.920664585.

Тестируется также возможность настраивать «Избранные видео» (Highlight video). В частности, можно будет применять фильтры к каждому фото, которое попадает в видеоролик. Ещё одна новая настройка — выбор формата видео: вписать его в экран или произвести обрезку, чтобы видео полностью заполнило экран. На стадии тестирования также находится обновлённый центр творческих подборок в «Google Фото»: коллажей, ремиксов, анимаций и кинематографических эффектов. Все эти функции пока закрыты для широкой аудитории, сроки их выхода в широкий доступ неизвестны.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google и CrowdStrike обезвредили ботнет Glassworm, два года атаковавший разработчиков открытого ПО
Google обжаловала решение суда о «покупке» своему поиску места на iPhone
Google Gemini удалил 30 000 строк кода, сломал сервис и отчитался о восстановлении, которого не делал
Смартфоны Motorola уличили в скрытом внедрении партнёрских ссылок Amazon
Google назвала лучшие ИИ-модели для разработки Android-приложений — Gemini проиграл GPT
Google усложнила отмену подписок через «Play Маркет»
Теги: google, фото, воспоминания
google, фото, воспоминания
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Роскомнадзор усилил блокировку Telegram, взявшись за MTProto-прокси
YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN
После провального дебюта Ferrari Luce глава Lamborghini убедился в правильности ставки на гибриды
Свежую партию Valve Steam Deck распродали за сутки, несмотря на взлетевшие цен
Учёные обнаружили чёрную дыру, которая нарушает законы астрофизики
В «Google Фото» появятся новые средства управления «Воспоминаниями» 58 мин.
Meta рассматривает выход на рынок облачных услуг 2 ч.
Ролевой экшен Grim Dawn спустя 10 лет после релиза получит самое масштабное дополнение Fangs of Asterkarn — дата релиза уже известна 2 ч.
Улучшение посадки семян, эксклюзивные анимации для питомцев и перенастройка управления: для Crimson Desert вышел патч 1.09.00 3 ч.
ReactOS, воссоздающая Windows NT, получила поддержку Arm-процессоров 3 ч.
«Яндекс Карты» научились предлагать разные пешие маршруты 3 ч.
«Если бы у Zelda, Castlevania и Dark Souls родился ребёнок»: олдскульный экшен Mina the Hollower стартовал в Steam с «очень положительными» отзывами 4 ч.
CD Projekt объяснила, почему не стоит ждать дополнений к The Witcher 4 4 ч.
Anthropic подтвердила, что откроет сверхмощную ИИ-модель Claude Mythos для широкой аудитории 5 ч.
Люди теряют интернет: всемирную паутину всё больше перестраивают под ИИ 5 ч.
Dreame раскрыла цену робота-пылесоса Cyber X, способного ездить по лестницам 8 мин.
Видео: китайский 5-тонный eVTOL от AutoFlight впервые полетал строем с аппаратами поменьше 60 мин.
Dell представила 39-дюймовый монитор 5K OLED и 34-дюймовый QD-OLED с частотой 280 Гц 2 ч.
Почти половина мобильных роутеров провалила тесты «МегаФона» 2 ч.
Утечка раскрыла первый ноутбук Dell XPS на Arm-чипе Nvidia N1X 2 ч.
Cooler Master и G.Skill представили толстый модуль DDR5 со встроенным активным охлаждением 2 ч.
Свет уличили в движении с «отрицательным» временем — фотоны как будто пролетали сквозь кротовьи норы в пространстве 2 ч.
Новая статья: Обзор робота-уборщика Roborock Saros 20: аккуратный, тщательный, твой 3 ч.
QNAP выпустила управляемые L2-коммутаторы QSW-M2130 с поддержкой 10GbE и PoE++ 3 ч.
Экспансия ИИ-агентов разгонит рынок памяти до $1,28 трлн в 2027 году 3 ч.