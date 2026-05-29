Dreame раскрыла цену робота-пылесоса Cyber X, способного ездить по лестницам

Компания Dreame на мероприятии во Франции раскрыла подробности о флагманской линейке роботов-пылесосов X60, а также о передовой модели Cyber X, которая умеет подниматься по лестнице и проводить на ней уборку.

Базовым вариантом флагманской линейки является модель Dreame X60 Pro Ultra Complete — она поступит в продажу 5 июня по цене €1499. За эту цену производитель предлагает робот-пылесос с выдвигающейся на 12 см боковой щёткой, а также с насадкой для влажной уборки, которая выдвигается на 18 см. Эти механизмы позволяют качественнее очищать пространство под мебелью, вокруг ножек стульев и в прочих труднодоступных местах. Технология, получившая название UltraExtend, интегрирована и в старшие модели флагманской линейки, включая Dreame X60 Pro Ultra Matrix с ценником €1699 и старшую Pro Ultra Matrix Vision за €1799 — у неё прозрачная базовая станция.

Главным достоинством флагманских моделей является их способность самостоятельно выбирать оптимальную пару насадок для влажной уборки в зависимости от конкретной комнаты и требований к уборке. В июне стартуют продажи версии Dreame X60 Pro Master за €1599 — она комплектуется компактной базовой станцией, которая напрямую подключается к водопроводу и канализации.

Наконец, Dreame рассказала о передовой модели Cyber X, которая поступит в продажу в сентябре по цене €1199. Это обновлённый вариант машины для подъёма совместимых роботов-пылесосов по лестницам — теперь она может проводить уборку и на ступенях. Для этого, когда устройство опускается, сзади выдвигаются два небольших манипулятора. Вероятно, такой робот-пылесос оправдан в доме, где минимум три этажа — иначе дешевле купить два, по одному на этаж.