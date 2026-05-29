Lenovo пережила лучший месяц за 27 лет — её стоимость взлетела вдвое

Сегодня акции Lenovo взлетели на 31 %, а рост за месяц составил 109 %, и это самый больший месячный рост для компании с 1999 года. Оптимизма инвесторам придал финансовый отчёт компании — он показал, что выручка от оборудования для систем искусственного интеллекта помогла компенсировать проблемы, связанные с ростом стоимости компонентов.

Lenovo стала лидером индекса Hang Seng China Enterprises, то есть возглавила список компаний из материкового Китая, которые торгуются на Гонконгской бирже. Масла в огонь подлил оптимистический прогноз Dell Technologies, связанный с высоким спросом на серверы для ИИ, — он способствовал росту акций компьютерных компаний по всей Азии. Прогноз Dell подогрел оптимизм и в отношении Lenovo, которую всё чаще рассматривают как объект для инвестиций в ИИ.

Несмотря на дефицит чипов памяти, Lenovo сумела сохранить рентабельность на стабильном уровне и подтвердила тезис, что она находится в более выгодном положении, чем более мелкие конкуренты. Настроения инвесторов подкрепляются оптимизмом в отношении бизнеса по производству серверов и агентов ИИ; наконец, в Goldman Sachs улучшили прогноз по Lenovo, удвоив целевую цену акций компании.

Резкое подорожание ценных бумаг для компании, занимающейся производством компьютерного оборудования, нехарактерно для других технологических компаний на Гонконгской бирже — они вынуждены выживать в условиях жёсткой конкуренции и недостаточно высокой прибыльности из-за необходимости значительных инвестиций в оборудование и инфраструктуру для ИИ. Индекс Hang Seng Tech в этом году снизился на 12 %.

Теги: lenovo, акции, ии
