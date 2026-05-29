Ролевая игра The Witch's Bakery подружит геймеров с общительной ведьмой-пекарем из Парижа — релиз намечен на август

Разработчики из французской студии Sunny Lab при поддержке издательства Silver Lining Interactive выпустили трейлер The Witch's Bakery — приключенческой ролевой игры о жизни ведьмы-пекаря в Париже. Ролик сообщает, что релиз состоится в августе.

Источник изображений: Silver Lining Interactive

The Witch's Bakery позиционируется как «милое приключение о весёлой молодой ведьме», открывшей собственную пекарню в столице Франции. Главная героиня умеет проникать в сердца людей и исцелять их при помощи своих чар.

В плане игрового процесса грядущая двухмерная RPG делится на три фазы. Днём девушка Лунна (так зовут главную героиню) печёт багеты и круассаны, продавая их клиентам. Вечером гуляет по городу, занимается поиском тайн и проникновением в «беспокойные сердца друзей». Ночью ведьма отдыхает и совершенствует свою магию, украшает пекарню и коротает время в личной студии.

История развивается каждый день: Лунна приобретает опыт и известность, зарабатывая деньги и встречая новых друзей с уникальными проблемами. Некоторые люди будут хранить свои чувства настолько глубоко, что для взаимодействия с ними героине придётся посетить «Храм сердца». Это наполненный волшебством мир, где «мысли и чувства людей обретают формы».

The Witch's Bakery создаётся для PC (Steam), PlayStation 5, Nintendo Switch и Switch 2, Xbox Series X и S. Поддержка русского языка не заявлена.

Теги: sunny lab, silver lining interactive, the witch's bakery, ролевая игра, приключение
