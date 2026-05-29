Acer показала портативную консоль Nitro Blaze Link для трансляции игр с ПК по Wi-Fi

Acer представила на выставке Computex портативное устройство Nitro Blaze Link, которое работает не как самостоятельная консоль, а как компаньон для игровых ПК. Новинка позволяет транслировать библиотеку игр с пользовательского компьютера на 7-дюймовый экран через Wi-Fi-соединение.

Устройство оснащено сенсорным дисплеем и весит 464 грамма. Характеристики устройства ещё не раскрыты, но известно, что устройство получило всего 1 Гбайт оперативной памяти LPDDR4 и 8 Гбайт памяти eMMC. По сообщению Engadget, продажи Nitro Blaze Link в Северной Америке и регионе EMEA стартуют в четвёртом квартале 2026 года. Информация о цене пока не раскрывается. Примечательно, что интерес Acer к портативному игровому сегменту растёт. Например, днём ранее компания уже представила более мощную модель Predator Atlas 8.

Одновременно с портативным устройством Acer анонсировала два новых игровых ноутбука, которые смогут синхронизироваться с Nitro Blaze Link — это Predator Helios и Nitro 16. Флагманская модель Predator Helios 18 AI получила до 6 Тбайт хранилища, что позволяет поддерживать постоянно растущие размеры файлов в AAA-играх, процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus и видеокарту Nvidia GeForce RTX 5090 для ноутбуков. Её 18-дюймовый Mini LED-экран способен работать в разрешении HD при частоте 240 Гц или в 4K при 120 Гц в зависимости от приоритета пользователя (производительность или погружение в игру).

Более доступной альтернативой, судя по характеристикам, станет модель Nitro 16. В максимальной комплектации она получит видеокарту Nvidia GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков и процессор AMD Ryzen 9 9955HX3D. Обе модели появятся на рынке Северной Америки в августе 2026 года, однако информация о ценах на эти ноутбуки также пока отсутствует.

Теги: acer, игровые консоли, computex 2026
