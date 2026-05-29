Утечка показала iPhone 18 Pro в цвете «Тёмная вишня» — он может стать новым трендом для Android

Утечка изображений макетов iPhone 18 Pro показала, что Apple экспериментирует с новыми смелыми вариантами отделки, включая выделяющийся цвет «Тёмная вишня» (Dark Cherry). Предыдущий эксперимент Apple с «Космическим оранжевым» (Cosmic Orange) iPhone 17 Pro подтолкнул несколько производителей смартфонов Android к аналогичным дизайнам. Теперь, возможно, следующим трендом станут глубокие вишнёвые и пурпурные оттенки.

Apple, возможно, развязала новую войну цветов смартфонов. После неожиданно громкого успеха «космического оранжевого» iPhone 17 Pro новая утечка предполагает, что Apple снова делает ставку на смелые цвета для линейки Pro следующего года. И производители Android-смартфонов, вероятно, не будут долго оставаться в стороне.

Известный инсайдер Сонни Диксон (Sonny Dickson) опубликовал в соцсети X изображения, которые, предположительно, демонстрируют макеты линейки iPhone 18 Pro. Устройства представлены в четырёх оттенках: чёрном, серебристом, светло-голубом и в цвете «Тёмная вишня», который контрастно выделяется на фоне остальных.

По словам Диксона, вишнёвый цвет может стать хитом этого цикла, особенно после того, как оранжевый вариант показал хорошие результаты. Это не первый случай, когда Apple незаметно задаёт остальной индустрии новое направление. В прошлом году несколько брендов начали выпускать Android-смартфоны с похожими ярко-оранжевыми задними панелями.

В прошлом месяце инсайдер Digital Chat Station утверждал, что Apple тестирует глубокий красный цвет для серии iPhone 18 Pro, и даже поделился эталонным изображением. Этот цвет не совпадает с показанным Диксоном, что, возможно, говорит о том, что Apple всё ещё экспериментирует с дизайном. Известно, что многие цвета прототипов Apple так никогда и не добираются до потребителей.

Многие пользователи полагают, что индустрии смартфонов пойдёт на пользу появление новых ярких оттенков. Слишком много флагманских телефонов сливаются в бесконечные оттенки титаново-серого, серебристого и приглушённо-чёрного. Яркий цвет вполне может стать способом добавить премиальным телефонам недостающую индивидуальность.