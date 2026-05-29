Сегодня 29 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Утечка показала iPhone 18 Pro в цвете «Т...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Утечка показала iPhone 18 Pro в цвете «Тёмная вишня» — он может стать новым трендом для Android

Утечка изображений макетов iPhone 18 Pro показала, что Apple экспериментирует с новыми смелыми вариантами отделки, включая выделяющийся цвет «Тёмная вишня» (Dark Cherry). Предыдущий эксперимент Apple с «Космическим оранжевым» (Cosmic Orange) iPhone 17 Pro подтолкнул несколько производителей смартфонов Android к аналогичным дизайнам. Теперь, возможно, следующим трендом станут глубокие вишнёвые и пурпурные оттенки.

Источник изображений: Sonny Dickson

Источник изображений: Sonny Dickson

Apple, возможно, развязала новую войну цветов смартфонов. После неожиданно громкого успеха «космического оранжевого» iPhone 17 Pro новая утечка предполагает, что Apple снова делает ставку на смелые цвета для линейки Pro следующего года. И производители Android-смартфонов, вероятно, не будут долго оставаться в стороне.

Известный инсайдер Сонни Диксон (Sonny Dickson) опубликовал в соцсети X изображения, которые, предположительно, демонстрируют макеты линейки iPhone 18 Pro. Устройства представлены в четырёх оттенках: чёрном, серебристом, светло-голубом и в цвете «Тёмная вишня», который контрастно выделяется на фоне остальных.

По словам Диксона, вишнёвый цвет может стать хитом этого цикла, особенно после того, как оранжевый вариант показал хорошие результаты. Это не первый случай, когда Apple незаметно задаёт остальной индустрии новое направление. В прошлом году несколько брендов начали выпускать Android-смартфоны с похожими ярко-оранжевыми задними панелями.

В прошлом месяце инсайдер Digital Chat Station утверждал, что Apple тестирует глубокий красный цвет для серии iPhone 18 Pro, и даже поделился эталонным изображением. Этот цвет не совпадает с показанным Диксоном, что, возможно, говорит о том, что Apple всё ещё экспериментирует с дизайном. Известно, что многие цвета прототипов Apple так никогда и не добираются до потребителей.

Многие пользователи полагают, что индустрии смартфонов пойдёт на пользу появление новых ярких оттенков. Слишком много флагманских телефонов сливаются в бесконечные оттенки титаново-серого, серебристого и приглушённо-чёрного. Яркий цвет вполне может стать способом добавить премиальным телефонам недостающую индивидуальность.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
iPhone 18 Pro получат дисплеи OLED LTPO+ от Samsung Display и LG Display
Утечка показала, в каких цветах выйдет iPhone 18 Pro: тёмно-красный Dark Cherry заменит Cosmic Orange
Apple не представит iPhone 18 осенью, но покажет кое что поинтереснее
Honor представила смартфон Win Turbo с батареей на 10 000 мА·ч и корпусом тоньше 8 мм
Почти половина мобильных роутеров провалила тесты «МегаФона»
Игровой смартфон Infinix GT 50 Pro — для киберспортсменов и просто любителей игр
Теги: apple, android, дизайн, цветовая, гамма
apple, android, дизайн, цветовая, гамма
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Роскомнадзор усилил блокировку Telegram, взявшись за MTProto-прокси
После провального дебюта Ferrari Luce глава Lamborghini убедился в правильности ставки на гибриды
YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN
Тим Суини раскритиковал Valve за повышение цен Steam Deck и припомнил Гейбу Ньюэллу яхту за полмиллиарда
Почти половина мобильных роутеров провалила тесты «МегаФона»
Gartner: большинство кастомных ИИ-моделей и проектов генеративного ИИ ожидает провал 2 ч.
Fable всё-таки не выйдет в 2026 году — в том числе из-за GTA VI 2 ч.
Ролевая игра The Witch's Bakery подружит геймеров с общительной ведьмой-пекарем из Парижа — релиз намечен на август 3 ч.
Дополнение «Баллады прошлого» к The Witcher 3 станет «прологом» к будущему «Ведьмака» 4 ч.
Кроссовер с Clair Obscur, онлайн-кооператив и элементы 3D: инсайдеры поделились новыми подробностями ремейка Rayman Legends 5 ч.
Стартап Shift предложил бесплатную уборку домов ради обучения роботов 6 ч.
Project Lightwell: IBM и Red Hat предложили корпорациям скинуться на патчи безопасности для open source ПО и сами вложат $5 млрд 6 ч.
Фирма случайно спустила $500 млн на Anthropic Claude всего за месяц 6 ч.
В «Google Фото» появятся новые средства управления «Воспоминаниями» 8 ч.
Meta раздумывает, не потягаться ли с AWS и другими облаками 9 ч.
Dell представила самый лёгкий ноутбук XPS — килограммовый XPS 13 c Intel Wildcat Lake и ценой от $599 2 ч.
Утечка показала iPhone 18 Pro в цвете «Тёмная вишня» — он может стать новым трендом для Android 2 ч.
ASRock выпустит видеокарту Radeon RX 9070 XT Taichi 10th Anniversary Edition по случаю 10-летия бренда Taichi 2 ч.
Acer показала портативную консоль Nitro Blaze Link для трансляции игр с ПК по Wi-Fi 2 ч.
Acer представила «доступный всем» игровой ноутбук Nitro 16 с Ryzen 9 9955HX3D и GeForce RTX 5070 Ti 2 ч.
Acer представила флагманский игровой ноутбук Predator Helios 18 с чипами Core Ultra 9 290HX и RTX 5090 3 ч.
Работа МКС будет продлена до 2030 года, даже если Россия уйдёт со станции 3 ч.
TSMC: чистая производительность чипов больше не главное — приоритетом стала энергоэффективность 4 ч.
MSI представила первый в мире игровой монитор с QD-OLED и тремя режимами — 4K@360 Гц, 2K@520 Гц и FHD@680 Гц 4 ч.
«Воронья слободка»: Joby, Archer и Vertical погрязли в судебных войнах и поставили под удар массовый запуск аэротакси 4 ч.