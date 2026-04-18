Утечка показала, в каких цветах выйдет iPhone 18 Pro: тёмно-красный Dark Cherry заменит Cosmic Orange

Компания Apple, судя по последним утечкам, готовит iPhone 18 Pro и 18 Pro Max в четырёх расцветках с тёмно-вишнёвым Dark Cherry вместо Cosmic Orange и уменьшенным Dynamic Island. Источник, осведомлённый о производственных связях компании, раскрыл коды Pantone всех вариантов и передал конструкторские чертежи редакции Macworld. Все три новые модели — iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone Ultra — ожидаются в сентябре 2026 года.

Apple готовит iPhone 18 Pro и 18 Pro Max в четырёх расцветках: Dark Cherry (Pantone 6076), Light Blue (Pantone 2121), Dark Gray (Pantone 426C) и Silver (Pantone 427C). Dark Cherry — тёмно-вишнёвый оттенок, по характеру ближе к цвету вина, нежели к яркому красному. Light Blue повторяет Mist Blue базового iPhone 17.

Все четыре варианта пока находятся в разработке: их серийное производство не началось, и Apple вправе скорректировать цветовую палитру. Журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) и другие источники утечек ранее сообщали об экспериментах Apple с красным оттенком, однако конечный вариант оказался темнее и сдержаннее. В прошлом году источник Macworld и Сонни Диксон (Sonny Dickson) сообщали о работе Apple над чёрным и стальным серым для iPhone 17 Pro — эти расцветки в итоге не вышли.

Конструкторские чертежи, изученные источником редакции Macworld, подтверждают, что внешне iPhone 18 Pro и 18 Pro Max практически не изменятся по сравнению с предшественниками. Динамическое окно Dynamic Island на дисплее станет меньше — это расширит полезную площадь экрана в те моменты, когда Live Activities не активны. На одном из чертежей зазор между стеклянной окантовкой задней панели и выступом блока камеры уменьшен, однако источник Macworld не подтвердил, отражает ли это финальное конструктивное решение новинок. Пользователь китайской социальной сети Weibo под псевдонимом Instant Digital ранее писал, что Apple внедрит технологию, минимизирующую разницу в цвете между стеклом и алюминиевой рамкой.

Складной iPhone, по слухам получивший название iPhone Ultra, в развёрнутом виде напоминает iPad mini и выйдет в двух расцветках: серебристо-белой и Indigo — близкой к Deep Blue у iPhone 17 Pro. Толщина устройства в развёрнутом положении составит 4,7 мм, что тоньше iPhone Air с его 5,6 мм. На задней панели разместятся две камеры; на внешнем дисплее и во внутреннем — в верхнем левом углу — предусмотрены камеры для селфи. Ряд аналитиков допускает, что складная модель поступит в продажу позже остальных. Базовый iPhone 18, iPhone 18e и новый Air, по данным источника, выйдут в I половине 2027 года.