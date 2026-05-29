Microsoft проигнорировала баги Windows, а потом пригрозила уголовным делом исследователю за их публикацию

Microsoft пригрозила уголовным преследованием независимому исследователю, который опубликовал код эксплойтов для использования уязвимостей в Windows после того, как компания проигнорировала его предупреждения о найденных багах. Исследователь заявил, что техногигант заблокировал ему доступ к порталу для отправки отчётов, что вынудило его раскрыть найденные ошибки публично.

Источник изображения: xAI

Конфликт разгорелся вокруг пользователя под псевдонимом Chaotic Eclipse (или Nightmare Eclipse ), который обнаружил критические баги во встроенном антивирусе Defender и инструменте шифрования BitLocker. По его словам, он пытался передать данные через официальный канал Microsoft Security Response Center, однако столкнулся с некорректным отношением и отключением своей учётной записи. Лишившись возможности согласовать исправления и, предположительно, получить причитающееся вознаграждение за найденные уязвимости, специалист выложил код эксплойтов в открытые репозитории GitHub, превратив их в угрозы нулевого дня.

В ответ на публикацию Microsoft выпустила заявление, в котором обвинила исследователя в отказе от «ответственного раскрытия» информации и фактическом пособничестве киберпреступникам. Представители корпорации подчеркнули, что по их сведениям и по данным агентства по кибербезопасности CISA, некоторые из обнародованных Nightmare Eclipse ошибок уже используются хакерами в реальных атаках, и пригрозили привлечь к делу мировые правоохранительные органы. При этом аккаунты Nightmare Eclipse на платформах GitHub и GitLab были оперативно заблокированы, а сами стороны пока не ответили на запросы журналистов о дополнительных комментариях.

Издание TechCrunch отмечает, что действия Microsoft вызвали волну возмущения в профессиональном сообществе, напомнив о давней борьбе исследователей за справедливую оплату найденных ошибок в рамках программ bug bounty. Основательница Luta Security и бывшая сотрудница Microsoft Кэти Муссурис (Katie Moussouris) назвала угрозы судебного преследования явным перебором, который лишь подорвёт доверие к компании и снизит общий уровень кибербезопасности. Её поддержал другой бывший сотрудник корпорации Кевин Бомонт (Kevin Beaumont), охарактеризовавший позицию руководства как «полным провалом, который она сама же и устроила». По мнению Бомонта, попытки уголовного преследования экспертов за создание концептуальных эксплойтов являются «новым дном».

Теги: microsoft, уязвимости, кибербезопасность
