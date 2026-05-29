Microsoft проигнорировала баги Windows, а потом пригрозила уголовным делом исследователю за их публикацию

Microsoft пригрозила уголовным преследованием независимому исследователю, который опубликовал код эксплойтов для использования уязвимостей в Windows после того, как компания проигнорировала его предупреждения о найденных багах. Исследователь заявил, что техногигант заблокировал ему доступ к порталу для отправки отчётов, что вынудило его раскрыть найденные ошибки публично.

Конфликт разгорелся вокруг пользователя под псевдонимом Chaotic Eclipse (или Nightmare Eclipse ), который обнаружил критические баги во встроенном антивирусе Defender и инструменте шифрования BitLocker. По его словам, он пытался передать данные через официальный канал Microsoft Security Response Center, однако столкнулся с некорректным отношением и отключением своей учётной записи. Лишившись возможности согласовать исправления и, предположительно, получить причитающееся вознаграждение за найденные уязвимости, специалист выложил код эксплойтов в открытые репозитории GitHub, превратив их в угрозы нулевого дня.

В ответ на публикацию Microsoft выпустила заявление, в котором обвинила исследователя в отказе от «ответственного раскрытия» информации и фактическом пособничестве киберпреступникам. Представители корпорации подчеркнули, что по их сведениям и по данным агентства по кибербезопасности CISA, некоторые из обнародованных Nightmare Eclipse ошибок уже используются хакерами в реальных атаках, и пригрозили привлечь к делу мировые правоохранительные органы. При этом аккаунты Nightmare Eclipse на платформах GitHub и GitLab были оперативно заблокированы, а сами стороны пока не ответили на запросы журналистов о дополнительных комментариях.

Издание TechCrunch отмечает, что действия Microsoft вызвали волну возмущения в профессиональном сообществе, напомнив о давней борьбе исследователей за справедливую оплату найденных ошибок в рамках программ bug bounty. Основательница Luta Security и бывшая сотрудница Microsoft Кэти Муссурис (Katie Moussouris) назвала угрозы судебного преследования явным перебором, который лишь подорвёт доверие к компании и снизит общий уровень кибербезопасности. Её поддержал другой бывший сотрудник корпорации Кевин Бомонт (Kevin Beaumont), охарактеризовавший позицию руководства как «полным провалом, который она сама же и устроила». По мнению Бомонта, попытки уголовного преследования экспертов за создание концептуальных эксплойтов являются «новым дном».