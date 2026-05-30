Камеры для iPhone 18 Pro получат переменную диафрагму, но обойдутся Apple на 50 % дороже

Смартфоны iPhone 18 Pro и Pro Max могут получить значительное обновление камеры в виде объектива с переменной диафрагмой. Это улучшит качество съёмки, однако производство таких объективов обойдётся компании существенно дороже, сообщает издание Mashable.

Система с переменной диафрагмой позволит физически регулировать размер отверстия объектива, меняя количество света, попадающего на сенсор. Это должно обеспечить более точную экспозицию в сложных условиях освещения и расширить возможности управления глубиной резкости. По данным аналитика цепочек поставок Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), стоимость передового оптического компонента вырастет примерно на 50 % по сравнению с семиэлементными линзами (7P), используемыми в основной камере iPhone 17 Pro.

Примечательно, что технология обсуждалась с 2024 года и теперь, согласно источникам, компонент уже перешёл в стадию производства перед запуском серии iPhone 18 Pro. Ключевым поставщиком нового модуля выступит китайская компания Sunny Optical, на долю которой, как ожидается, придётся от 40 % до 50 % заказов Apple. Это укрепит позиции производителя в цепочке поставок техногиганта и поможет расширить сотрудничество за пределы линейки iPhone.

Параллельно Sunny Optical начала поставлять компактные камеры для предстоящего ноутбука MacBook Neo. Но из-за более высокого, чем ожидалось, спроса Мин-Чи Куо пересмотрел прогноз поставок устройства на 2026 год, увеличив его с 5 до 10 миллионов штук.

В долгосрочной перспективе Apple может внедрить более продвинутую конструкцию камеры типа chip-on-board (COB) для сверхширокоугольного модуля, начиная с линейки 2028 года. Данная технология позволит уменьшить размер модуля или повысить качество снимков за счёт установки чипа прямо на печатную плату, а не в индивидуальный пластиковый или керамический корпус. При этом компания Sunny Optical рассматривается как один из основных кандидатов на поставку таких компонентов.