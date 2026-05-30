Сегодня 30 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Камеры для iPhone 18 Pro получат перемен...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Камеры для iPhone 18 Pro получат переменную диафрагму, но обойдутся Apple на 50 % дороже

Смартфоны iPhone 18 Pro и Pro Max могут получить значительное обновление камеры в виде объектива с переменной диафрагмой. Это улучшит качество съёмки, однако производство таких объективов обойдётся компании существенно дороже, сообщает издание Mashable.

Источник изображения: mashable.com

Источник изображения: mashable.com

Система с переменной диафрагмой позволит физически регулировать размер отверстия объектива, меняя количество света, попадающего на сенсор. Это должно обеспечить более точную экспозицию в сложных условиях освещения и расширить возможности управления глубиной резкости. По данным аналитика цепочек поставок Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), стоимость передового оптического компонента вырастет примерно на 50 % по сравнению с семиэлементными линзами (7P), используемыми в основной камере iPhone 17 Pro.

Примечательно, что технология обсуждалась с 2024 года и теперь, согласно источникам, компонент уже перешёл в стадию производства перед запуском серии iPhone 18 Pro. Ключевым поставщиком нового модуля выступит китайская компания Sunny Optical, на долю которой, как ожидается, придётся от 40 % до 50 % заказов Apple. Это укрепит позиции производителя в цепочке поставок техногиганта и поможет расширить сотрудничество за пределы линейки iPhone.

Параллельно Sunny Optical начала поставлять компактные камеры для предстоящего ноутбука MacBook Neo. Но из-за более высокого, чем ожидалось, спроса Мин-Чи Куо пересмотрел прогноз поставок устройства на 2026 год, увеличив его с 5 до 10 миллионов штук.

В долгосрочной перспективе Apple может внедрить более продвинутую конструкцию камеры типа chip-on-board (COB) для сверхширокоугольного модуля, начиная с линейки 2028 года. Данная технология позволит уменьшить размер модуля или повысить качество снимков за счёт установки чипа прямо на печатную плату, а не в индивидуальный пластиковый или керамический корпус. При этом компания Sunny Optical рассматривается как один из основных кандидатов на поставку таких компонентов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Утечка показала iPhone 18 Pro в цвете «Тёмная вишня» — он может стать новым трендом для Android
Bloomberg раскрыл новый облик Siri в iOS 27 — она поселится в Dynamic Island
MacBook Neo спутал карты производителям Windows-ноутбуков — те спешно готовят ответ
BYD спроектировала первый в Китае 4-нм чип для систем автопилота
Nikon намерена нарастить продажи литографического оборудования для выпуска чипов и потеснить ASML
Поставщик оборудования для выпуска чипов Applied Materials признался, что удвоит производственные мощности, но этого всё равно не хватит
Теги: apple, iphone, камера
apple, iphone, камера
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Роскомнадзор усилил блокировку Telegram, взявшись за MTProto-прокси
YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN
Почти половина мобильных роутеров провалила тесты «МегаФона»
Тим Суини раскритиковал Valve за повышение цен Steam Deck и припомнил Гейбу Ньюэллу яхту за полмиллиарда
Работа МКС будет продлена до 2030 года, даже если Россия уйдёт со станции
Новая статья: Forza Horizon 6 — в Японию с ветерком. Рецензия 6 ч.
Microsoft проигнорировала баги Windows, а потом пригрозила уголовным делом исследователю за их публикацию 6 ч.
Открытое тестирование мрачного экшена Mistfall Hunter с нестандартной механикой эвакуации стартует 15 июня 6 ч.
OpenAI отправит на пенсию ИИ-модели GPT-4.5 и o3 до конца лета 7 ч.
«Как в оригинальной игре, но больше и лучше»: разработчики ремейка «Готики» рассказали об особенностях боевой системы 8 ч.
Gartner: большинство кастомных ИИ-моделей и проектов генеративного ИИ ожидает провал 9 ч.
Fable всё-таки не выйдет в 2026 году — в том числе из-за GTA VI 9 ч.
Ролевая игра The Witch's Bakery подружит геймеров с общительной ведьмой-пекарем из Парижа — релиз намечен на август 11 ч.
Дополнение «Баллады прошлого» к The Witcher 3 станет «прологом» к будущему «Ведьмака» 11 ч.
Кроссовер с Clair Obscur, онлайн-кооператив и элементы 3D: инсайдеры поделились новыми подробностями ремейка Rayman Legends 12 ч.
Камеры для iPhone 18 Pro получат переменную диафрагму, но обойдутся Apple на 50 % дороже 21 мин.
ASRock анонсировала игровые мониторы Taichi и Phantom Gaming на базе QD-OLED и Tandem OLED 5 ч.
Анонсирован 120-мм корпусный вентилятор Eurocase EU-FN120ARGB_8+14 с тихой работой и ARGB-подсветкой 5 ч.
Acer представила пятёрку игровых мониторов Predator и Nitro с частотой обновления до 540 Гц и разрешением до 4K 8 ч.
FuriosaAI и Broadcom создадут ИИ-ускоритель для платформы инференса для агентной эры 8 ч.
Dell представила самый лёгкий ноутбук XPS — килограммовый XPS 13 c Intel Wildcat Lake и ценой от $599 9 ч.
Утечка показала iPhone 18 Pro в цвете «Тёмная вишня» — он может стать новым трендом для Android 9 ч.
ASRock выпустит видеокарту Radeon RX 9070 XT Taichi 10th Anniversary Edition по случаю 10-летия бренда Taichi 10 ч.
Acer показала портативную консоль Nitro Blaze Link для трансляции игр с ПК по Wi-Fi 10 ч.
Acer представила флагманский игровой ноутбук Predator Helios 18 с чипами Core Ultra 9 290HX и RTX 5090 10 ч.