Сегодня 02 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Космические силы США заказали у SpaceX с...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Космические силы США заказали у SpaceX спутниковую систему обороны с поддержкой ИИ за $4,16 млрд

SpaceX Илона Маска (Elon Musk) выиграла контракт на сумму более $4 млрд на создание спутников для отслеживания иностранных самолётов и ракет в рамках оборонной программы «Золотой купол» (Golden Dome), инициированной президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump).

Источник изображения: SpaceX / unsplash.com

Источник изображения: SpaceX / unsplash.com

Сеть слежения объединяет космические датчики, системы связи и средства наземной обработки данных с поддержкой искусственного интеллекта — совместными усилиями они помогают обнаруживать воздушные угрозы и оповещать о них. Ранее в США использовались наземные средства и авиация, но размещение оборудования в космосе помогает устранить слепые зоны.

Присуждение контракта на $4,16 млрд подчёркивает углубление связей SpaceX с Пентагоном и тесное участие компании Илона Маска в проекте «Золотой купол», призванном защитить США с помощью многоуровневых систем обороны, охватывающих территорию от Земли до космоса. Ранее SpaceX уже получила контракт на разработку прототипов космических перехватчиков для этой программы; компания также входит в многопрофильный консорциум разработчиков ПО для оперативных средств «Золотого купола».

SpaceX сотрудничает с властями в рамках проекта Starshield — спецверсии Starlink с засекреченным и зашифрованным сигналом. Ракеты Falcon 9 используются для вывода на орбиту критически важных спутников Пентагона для нужд национальной безопасности. Стоимость первой ступени системы противоракетной обороны в рамках программы «Золотой купол» обойдётся в $185 млрд; как ожидается, она сможет продемонстрировать «оперативную готовность» к концу срока президентских полномочий Трампа в 2028 году.

Контракт со SpaceX заключили в рамках ускоренной процедуры Other Transactional Authority, призванной сократить бюрократию и повысить конкуренцию. В проекте, возможно, будут задействованы несколько коммерческих поставщиков; в этом году власти могут объявить о новых соглашениях.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SpaceX поумерила аппетиты: оценка компании перед IPO снижена до $1,8 трлн
SpaceX признала: для орбитального ИИ ей катастрофически не хватает чипов — и TeraFab может не спасти
Первый полёт Starship V3 доказал живучесть обновлённой мегаракеты, хоть и закончился взрывом
Работа МКС будет продлена до 2030 года, даже если Россия уйдёт со станции
Свет уличили в движении с «отрицательным» временем — фотоны как будто пролетали сквозь кротовьи норы в пространстве
Учёные обнаружили чёрную дыру, которая нарушает законы астрофизики
Теги: spacex, пентагон, контракт
spacex, пентагон, контракт
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Адская пошаговая ролевая игра Entropy от создателя Dread Delusion получила демоверсию и дату выхода в раннем доступе Steam 10 мин.
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения 38 мин.
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека 53 мин.
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений 2 ч.
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке» 10 ч.
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father 11 ч.
«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы 13 ч.
Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3 14 ч.
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр 15 ч.
Календарь релизов 1–7 июня: Gothic 1 Remake, Fatekeeper, Underchoice и The 7th Guest Remake 15 ч.
Представлена эталонная ИИ-платформа для робототехники Qualcomm Dragonwing IQ10 5 мин.
Alphabet продаст акций на $80 млрд, чтобы направить средства на развитие инфраструктуры ИИ 9 мин.
Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким 2 ч.
MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 3 ч.
Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO 4 ч.
ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X 8 ч.
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark 9 ч.
Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота 9 ч.
Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году 12 ч.