Космические силы США заказали у SpaceX спутниковую систему обороны с поддержкой ИИ за $4,16 млрд

SpaceX Илона Маска (Elon Musk) выиграла контракт на сумму более $4 млрд на создание спутников для отслеживания иностранных самолётов и ракет в рамках оборонной программы «Золотой купол» (Golden Dome), инициированной президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump).

Сеть слежения объединяет космические датчики, системы связи и средства наземной обработки данных с поддержкой искусственного интеллекта — совместными усилиями они помогают обнаруживать воздушные угрозы и оповещать о них. Ранее в США использовались наземные средства и авиация, но размещение оборудования в космосе помогает устранить слепые зоны.

Присуждение контракта на $4,16 млрд подчёркивает углубление связей SpaceX с Пентагоном и тесное участие компании Илона Маска в проекте «Золотой купол», призванном защитить США с помощью многоуровневых систем обороны, охватывающих территорию от Земли до космоса. Ранее SpaceX уже получила контракт на разработку прототипов космических перехватчиков для этой программы; компания также входит в многопрофильный консорциум разработчиков ПО для оперативных средств «Золотого купола».

SpaceX сотрудничает с властями в рамках проекта Starshield — спецверсии Starlink с засекреченным и зашифрованным сигналом. Ракеты Falcon 9 используются для вывода на орбиту критически важных спутников Пентагона для нужд национальной безопасности. Стоимость первой ступени системы противоракетной обороны в рамках программы «Золотой купол» обойдётся в $185 млрд; как ожидается, она сможет продемонстрировать «оперативную готовность» к концу срока президентских полномочий Трампа в 2028 году.

Контракт со SpaceX заключили в рамках ускоренной процедуры Other Transactional Authority, призванной сократить бюрократию и повысить конкуренцию. В проекте, возможно, будут задействованы несколько коммерческих поставщиков; в этом году власти могут объявить о новых соглашениях.