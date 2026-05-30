Сегодня 02 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... M**a готовится выпустить ИИ-кулон с голо...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Meta✴ готовится выпустить ИИ-кулон с голосовым управлением

Meta собирается расширить присутствие в сегменте потребительских устройств с искусственным интеллектом. В недавней внутренней служебной записке изложены планы компании на выпуск новых умных устройств, в том числе кулона с ИИ, узнал ресурс The Information.

Источник изображения: limitless.ai

Источник изображения: limitless.ai

В документе подробно описывается долгосрочная стратегия Meta в области оборудования — она планирует занять центральное место в экосистеме ИИ. Для этого компания изучает функции персонализации и постоянного присутствия ИИ. Одним из примеров выступает кулон — носимое устройство с ИИ, способное выступать как носимый на шее цифровой помощник. Технические подробности не приводятся, но отмечается, что устройство будет ориентировано на голосовое взаимодействие с ИИ. О наличии камер или иных датчиков не сообщается.

В плане развития также указывается намерение улучшить показатели убыточного подразделения Meta Reality Labs, которое занимается разработкой устройств. Ещё одно направление — носимые устройства для корпоративных клиентов. Гигант соцсетей в своих намерениях не одинок: многие компании сегодня выпускают персональных помощников без экранов, носимые устройства с функциями ИИ и мультимодальные пользовательские интерфейсы с ИИ.

Meta стремится расширить свою инфраструктуру ИИ и возможности помощников в приложениях, умных очках и перспективных устройствах на фоне усиления конкуренции с OpenAI, Google и Apple. Конкретные сроки не приводятся, но упоминается, что разработку устройств с ИИ компания решила ускорить. В её ассортименте уже есть умные очки Ray-Ban Meta; глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) неоднократно указывал на намерение продвинуть её по таким направлениям как дополненная и виртуальная реальность.

В 2025 году Meta поглотила стартап Limitless, который разрабатывал кулон-зажим, способный записывать разговоры, расшифровывать их и при помощи генеративного ИИ составлять сводки. В 2024 году компания представила устройство за $99. Когда гигант соцсетей приобретал стартап, глава последнего заявил, что у двух компаний совпадает видение носимых устройств с ИИ и «персонального суперинтеллекта».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ стал реже галлюцинировать, но всё ещё уверенно выдаёт ложь за правду
Meta✴ запустила платные подписки Instagram✴ Plus, Facebook✴ Plus и WhatsApp Plus за $3–4 в месяц
Meta✴ переизобрела Reddit — приложение Forum объединит группы Facebook✴ и ИИ-поиск ответов
Цукерберг успокоил сотрудников Meta✴: новых массовых увольнений в этом году не ожидается
Учёные создали генератор идеальной случайности — надёжной, как швейцарские часы
Nvidia, Microsoft и Arm раскрыли координаты анонса чипа N1X для Windows-ноутбуков — ждать осталось недолго
Теги: me, ии, кулон
me, ии, кулон
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Адская пошаговая ролевая игра Entropy от создателя Dread Delusion получила демоверсию и дату выхода в раннем доступе Steam 10 мин.
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения 38 мин.
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека 53 мин.
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений 2 ч.
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке» 10 ч.
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father 11 ч.
«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы 13 ч.
Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3 14 ч.
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр 15 ч.
Календарь релизов 1–7 июня: Gothic 1 Remake, Fatekeeper, Underchoice и The 7th Guest Remake 15 ч.
Представлена эталонная ИИ-платформа для робототехники Qualcomm Dragonwing IQ10 5 мин.
Alphabet продаст акций на $80 млрд, чтобы направить средства на развитие инфраструктуры ИИ 9 мин.
Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким 2 ч.
MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 3 ч.
Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO 4 ч.
ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X 8 ч.
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark 9 ч.
Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота 9 ч.
Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году 12 ч.