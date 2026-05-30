Meta✴ готовится выпустить ИИ-кулон с голосовым управлением

Meta✴ собирается расширить присутствие в сегменте потребительских устройств с искусственным интеллектом. В недавней внутренней служебной записке изложены планы компании на выпуск новых умных устройств, в том числе кулона с ИИ, узнал ресурс The Information.

В документе подробно описывается долгосрочная стратегия Meta✴ в области оборудования — она планирует занять центральное место в экосистеме ИИ. Для этого компания изучает функции персонализации и постоянного присутствия ИИ. Одним из примеров выступает кулон — носимое устройство с ИИ, способное выступать как носимый на шее цифровой помощник. Технические подробности не приводятся, но отмечается, что устройство будет ориентировано на голосовое взаимодействие с ИИ. О наличии камер или иных датчиков не сообщается.

В плане развития также указывается намерение улучшить показатели убыточного подразделения Meta✴ Reality Labs, которое занимается разработкой устройств. Ещё одно направление — носимые устройства для корпоративных клиентов. Гигант соцсетей в своих намерениях не одинок: многие компании сегодня выпускают персональных помощников без экранов, носимые устройства с функциями ИИ и мультимодальные пользовательские интерфейсы с ИИ.

Meta✴ стремится расширить свою инфраструктуру ИИ и возможности помощников в приложениях, умных очках и перспективных устройствах на фоне усиления конкуренции с OpenAI, Google и Apple. Конкретные сроки не приводятся, но упоминается, что разработку устройств с ИИ компания решила ускорить. В её ассортименте уже есть умные очки Ray-Ban Meta✴; глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) неоднократно указывал на намерение продвинуть её по таким направлениям как дополненная и виртуальная реальность.

В 2025 году Meta✴ поглотила стартап Limitless, который разрабатывал кулон-зажим, способный записывать разговоры, расшифровывать их и при помощи генеративного ИИ составлять сводки. В 2024 году компания представила устройство за $99. Когда гигант соцсетей приобретал стартап, глава последнего заявил, что у двух компаний совпадает видение носимых устройств с ИИ и «персонального суперинтеллекта».