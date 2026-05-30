Деамериканизированный офисный пакет Euro-Office для европейских пользователей выйдет 9 июня

Европейские технологические компании намереваются 9 июня выпустить первую стабильную версию Euro-Office, предоставив правительствам и предприятиям по всему миру готовую к работе суверенную альтернативу Microsoft Office и Google Docs.

Программный пакет разработан с тем, чтобы государственные органы, образовательные учреждения и регулируемые отрасли имели возможность отказаться от американских облачных решений для офисных задач, сохранив при этом привычный для людей рабочий процесс в стиле Microsoft Office. Разработку ведут ведущие европейские технологические компании, в том числе Ionos, Nextcloud, EuroStack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian, BTactic, Open-Xchange и Office.eu. Они считают, что такое сочетание европейского технологического контроля и открытого лицензирования решает проблему суверенитета и прозрачности — этого не могут ни закрытые американские сервисы, ни мелкие открытые проекты. Версия Euro-Office 1.0 станет доступной для скачивания на GitHub 9 июня.

Офисный станет составной частью европейских облачных продуктов: он войдёт в последний весенний выпуск Nextcloud Hub 26, его интегрируют французский разработчик вики-систем XWiki и нидерландская Office.eu. У Европы с самого начала было всё необходимое для создания подобного проекта, указывают разработчики, но не хватало лишь инициативы для выпуска единого решения. Программная часть Euro-Office основана на коде открытого проекта OnlyOffice от Ascensio System SIA — разработчик оригинального пакета указал, что он недостаточно дистанцироваться от исходного варианта, но едва ли конфликт по данному поводу будет серьёзным.

Euro-Office представляет собой комплект веб-редакторов для текстовых документов, электронных таблиц, презентаций и файлов PDF. Поддерживаются форматы Microsoft Office (DOCX, XLSX, PPTX и другие), а также OpenDocument (ODT, ODS и ODP). В наличии функции редактирования документов в реальном времени, в том числе комментарии, отслеживание изменений, сравнение документов и история версий; в процессе редактирования можно общаться с другими авторами. Для привыкших к Microsoft Office предусмотрен даже ленточный интерфейс.