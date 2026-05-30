Сегодня 02 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Офисные пакеты Деамериканизированный офисный пакет Euro...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Деамериканизированный офисный пакет Euro-Office для европейских пользователей выйдет 9 июня

Европейские технологические компании намереваются 9 июня выпустить первую стабильную версию Euro-Office, предоставив правительствам и предприятиям по всему миру готовую к работе суверенную альтернативу Microsoft Office и Google Docs.

Источник изображения: Nextcloud

Источник изображения: Nextcloud

Программный пакет разработан с тем, чтобы государственные органы, образовательные учреждения и регулируемые отрасли имели возможность отказаться от американских облачных решений для офисных задач, сохранив при этом привычный для людей рабочий процесс в стиле Microsoft Office. Разработку ведут ведущие европейские технологические компании, в том числе Ionos, Nextcloud, EuroStack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian, BTactic, Open-Xchange и Office.eu. Они считают, что такое сочетание европейского технологического контроля и открытого лицензирования решает проблему суверенитета и прозрачности — этого не могут ни закрытые американские сервисы, ни мелкие открытые проекты. Версия Euro-Office 1.0 станет доступной для скачивания на GitHub 9 июня.

Офисный станет составной частью европейских облачных продуктов: он войдёт в последний весенний выпуск Nextcloud Hub 26, его интегрируют французский разработчик вики-систем XWiki и нидерландская Office.eu. У Европы с самого начала было всё необходимое для создания подобного проекта, указывают разработчики, но не хватало лишь инициативы для выпуска единого решения. Программная часть Euro-Office основана на коде открытого проекта OnlyOffice от Ascensio System SIA — разработчик оригинального пакета указал, что он недостаточно дистанцироваться от исходного варианта, но едва ли конфликт по данному поводу будет серьёзным.

Euro-Office представляет собой комплект веб-редакторов для текстовых документов, электронных таблиц, презентаций и файлов PDF. Поддерживаются форматы Microsoft Office (DOCX, XLSX, PPTX и другие), а также OpenDocument (ODT, ODS и ODP). В наличии функции редактирования документов в реальном времени, в том числе комментарии, отслеживание изменений, сравнение документов и история версий; в процессе редактирования можно общаться с другими авторами. Для привыкших к Microsoft Office предусмотрен даже ленточный интерфейс.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft разрешит убирать раздражающую кнопку ИИ-помощника Copilot в Word, Excel и PowerPoint
Microsoft задумала продавать ИИ-агентам лицензии Office и другое ПО, как обычным людям
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice
Gemini в «Google Документах» научился запоминать «постоянные» инструкции
Microsoft показала ИИ-агента для работы с юридическими документами в Word
Google Gemini научился по простым запросам генерировать файлы Word, Excel и других форматов
Теги: европа, офисный пакет, облако
европа, офисный пакет, облако
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Адская пошаговая ролевая игра Entropy от создателя Dread Delusion получила демоверсию и дату выхода в раннем доступе Steam 10 мин.
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения 38 мин.
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека 53 мин.
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений 2 ч.
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке» 10 ч.
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father 11 ч.
«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы 13 ч.
Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3 14 ч.
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр 15 ч.
Календарь релизов 1–7 июня: Gothic 1 Remake, Fatekeeper, Underchoice и The 7th Guest Remake 15 ч.
Представлена эталонная ИИ-платформа для робототехники Qualcomm Dragonwing IQ10 5 мин.
Alphabet продаст акций на $80 млрд, чтобы направить средства на развитие инфраструктуры ИИ 9 мин.
Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким 2 ч.
MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 3 ч.
Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO 4 ч.
ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X 8 ч.
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark 9 ч.
Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота 9 ч.
Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году 12 ч.