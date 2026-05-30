Тактическая ролевая игра RuneSmith позволит возглавить отряд дворфов, чтобы выбить из главного злодея денежный долг

Разработчики из студии Terahard анонсировали RuneSmith — тактическую ролевую игру, в которой отряд дворфов исследует подземелья и отмечает каждую удачную вылазку в таверне. По случаю анонса был представлен трейлер.

RuneSmith предложит геймеру собрать отряд искателей приключений, чтобы когда-нибудь добраться до всемогущего злодея и разобраться с ним. У столь масштабной цели есть крайне приземлённая причина — не спасти мир, но забрать крупный денежный долг.

«Пейте в тавернах, деритесь с незнакомцами, беритесь за сомнительные задания, улучшайте свою кузницу и просыпайтесь каждое утро, подпитываемые злобой, жадностью и элем», — гласит описание проекта в Steam.

Упомянутая кузница нужна дворфам для ковки оружия, брони и рун, которые их усиливают. Магические артефакты могут наделять предметы экипировки разными эффектами, и удачно подобранная комбинация позволит побеждать врагов с большей эффективностью.

RuneSmith должна выйти на PC (Steam), перевод на русский язык пока не заявлен.