Intel представит новую версию стандарта питания ATX12VO V3 для БП и материнских плат

Компания Intel собирается представить третью версию стандарта питания ATX12VO (Advanced Technology eXtended 12-Volt Only) для персональных компьютеров. Согласно утечке слайдов предстоящей презентации, опубликованной пользователем @momomo_us в соцсети X, новый стандарт питания обеспечит повышенную энергоэффективность, новые разъёмы питания и улучшенную связь между блоками питания и материнскими платами.

Первая версия стандарта питания ATX12VO была впервые представлена в 2020 году. Основная задача стандарта заключалась в упрощении конструкции цепей питания и снижении затрат на производство компонентов. Это было достигнуто за счёт отказа от шин 3,3 В и 5 В. Иными словами, блок питания должен был подавать на компоненты системы только 12 В, а остальное питание должна была обеспечивать материнская плата. Кроме того, вместо стандартного 24-контактного разъёма питания был введён 10-контактный меньшего размера. В 2022 году компания Intel представила вторую версию стандарта ATX12VO V2 вместе с ATX 3.0, добавив поддержку видеокарт нового поколения с интерфейсом PCIe 5.0 и улучшив контроль подачи питания. Как отмечает портал Tom’s Hardware, блоки питания ATX12VO широко используются в готовых настольных компьютерах различных брендов, а также в корпоративных и офисных ПК.

В новой версии стандарта ATX12VO V3 будет упразднена шина дежурного режима, а основная шина 12 В будет работать постоянно. Intel утверждает, что это изменение упростит конструкцию блока питания и повысит его эффективность, особенно в режиме ожидания и при работе с низким энергопотреблением. Кроме того, в новой версии появятся режимы Low Power и High Power для повышения безопасности и эффективности.

Согласно внутренним тестам Intel, традиционная конструкция питания с несколькими шинами потребляет примерно в 1,29 раза больше энергии в режиме ожидания и в 1,12 раза больше энергии при выполнении тестовых нагрузок, чем эталонная платформа ATX12VO V3. На слайдах компании также указано, что изменится разъём питания материнской платы. В текущей версии стандарта ATX12VO V2 используется 10-контактный разъём питания материнской платы, но в новой версии он станет ещё меньше. Теперь будет использоваться 8-контактный разъём с коннекторами диаметром по 3 мм, который, по утверждению Intel, уменьшит общий размер разъёма на 83 % по сравнению с традиционным 24-контактным разъёмом. Коннекторы контактов разъёма питания процессора также будут уменьшены до 3 мм, сократившись таким образом на 51 %. По данным Intel, эти разъёмы меньшего размера экономят место на материнской плате и снижают затраты на материалы. Кроме того, благодаря этим изменениям будет проще оптимизировать компоновку системы, особенно в компактных настольных компьютерах и OEM-системах.

Ещё одно важное нововведение — поддержка PMBus (шины управления питанием), стандарта связи, широко используемого в серверах. Новый 8-контактный основной разъём питания будет оснащён четырьмя дополнительными контактами для PMBus. С помощью PMBus можно отслеживать напряжение, силу тока, температуру и данные о подаче питания, что позволяет пользователям получать более подробную информацию о работе БП.

Новый стандарт также будет поддерживать сигнал I_PSU%, который позволит блоку питания передавать в систему данные об использовании энергии в режиме реального времени. Благодаря этому процессор и материнская плата смогут определять, когда блок питания приближается к пределу своей номинальной мощности или превышает его. Это поможет предотвратить внезапную перегрузку системы, а также позволит сборщикам ПК точнее выбирать блоки питания нужной мощности. Хотя Intel пока официально не объявила дату выхода обновлённого стандарта ATX12VO, это может произойти на предстоящей выставке Computex 2026.