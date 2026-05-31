GamesVoice анонсировала сбор средств на русскую озвучку Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, но CDPR это не понравилось

Российская студия GamesVoice анонсировала неофициальный русскоязычный дубляж дополнения Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077. По такому случаю была представлена локализованная версия выпущенного ещё в 2023 году трейлера DLC с ключевыми актёрами озвучки из оригинальной игры.

Представители студии GamesVoice считают анонсированный дубляж проектом с «высочайшим приоритетом». В своём обращении в Telegram-канале они также подтвердили, что заручились поддержкой ключевых исполнителей своих ролей из оригинальной игры. Планируются регулярные тематические публикации в соцсетях о ходе работ над переводом.

Напомним, в 2023 году, незадолго до релиза Phantom Liberty, локализаторы публично заявили о своём нежелании заниматься русским озвучением дополнения. CD Projekt RED назвала тогда инициативу GamesVoice по озвучанию «нежелательной», указав на её «явную коммерческую направленность».

«Донаты, которые вам необходимо будет собрать для данного озвучения, превысят любые обоснованные размеры, поскольку дополнение Phantom Liberty содержит десятки тысяч звуковых файлов, и для их записи потребуются миллионы рублей», — такой ответ получила российская студия от менеджера по локализациям польской игровой студии.

На неофициальный русскоязычный дубляж столь крупного DLC действительно нужны миллионы — если точнее, то 3 002 077 рублей (сбор уже запущен). Принимая во внимание позицию CD Projekt RED, команда GamesVoice заранее подстраховалась.

Если по каким-то причинам создание неофициального дубляжа Phantom Liberty придётся отменить, то собранные на него средства пойдут на ранее анонсированный перевод GTA: San Andreas. Вероятность такого развития событий есть, поскольку разработчик игры уже успел прокомментировать анонс GamesVoice.

«Мы не давали разрешения на создание этой озвучки. Мы не одобряем использование фан-контента в коммерческих целях. С 2023 года, когда GamesVoice обращалась к нам в первый раз, наша позиция по этому вопросу не изменилась», — написал официальный представитель CD Projekt RED в Telegram.