Анонсирована «Смерш: Охотник на волков» — идейная наследница стелс-игр «Смерть шпионам»

Разработчики из Haggard Games (серия «Смерть шпионам») анонсировали «Смерш: Охотник на волков» — стелс-экшен про Вторую мировую, который является идейным продолжением предыдущих игр студии.

Проект расскажет историю оперативника секретной службы, увязшего в «паутине долга, любви и предательства». Пользователи погрузятся в беспощадную рутину контрразведки с выискиванием и устранением нужных целей, использованием маскировки по ситуации, организацией диверсий и даже похищением секретных документов.

Авторы обещают реализовать нелинейность миссий и свободу в выборе способа их прохождения. Можно будет сразиться с противником лицом к лицу, обезвредить его незаметно для окружающих или же вовсе найти бескровное решение.

«Смерш: Охотник на волков» (или Smersh: Wolfhound для западного рынка) запланирована к выходу во втором квартале 2027-го на PC (Steam, VK Play).