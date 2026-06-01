Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX

Nvidia анонсировала DLSS 4.5 Ray Reconstruction — новую версию модели шумоподавления и реконструкции изображения на основе искусственного интеллекта для игр с трассировкой лучей и путей. Обновление выйдет в августе этого года и будет доступно для всех видеокарт GeForce RTX, включая серии RTX 20, RTX 30, RTX 40 и RTX 50. Настройки будут доступны в приложении Nvidia App.

Источник изображений: Nvidia

По словам Nvidia, в DLSS 4.5 Ray Reconstruction используется ИИ-модель трансформер второго поколения. Компания утверждает, что она обладает на 35 % более высокой вычислительной мощностью и обрабатывает на 20 % больше параметров, сохраняя при этом производительность на уровне текущей версии.

Nvidia отмечает, что DLSS 4.5 Ray Reconstruction повышает точность освещения, временную стабильность и чёткость движения в играх с трассировкой лучей и путей. По словам компании, модель была обучена на более обширном наборе данных, чем текущая версия, и предоставляет разработчикам больше возможностей для управления временным накоплением.

На момент запуска DLSS 4.5 Ray Reconstruction будет поддерживать 27 игр. В их числе: Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, DOOM: The Dark Ages, F1 25, Half-Life 2 RTX, Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle, Portal with RTX, Star Wars Outlaws и The First Descendant.

Игры с поддержкой DLSS 4.5 Ray Reconstruction

Nvidia также перечислила другие игры, которые получат поддержку некоторых технологий DLSS 4.5. В Naraka: Bladepoint с 5 июня появится поддержка DLSS 4.5 Super Resolution. В Marvel Rivals поддержка той же технологии появится 12 июня. Ролевая игра Gothic Remake выйдет 5 июня с поддержкой DLSS 4.5 Super Resolution и технологии многокадровой генерации. Squad получит поддержку DLSS 4.5 15 июня, а Hell Let Loose: Vietnam — поддержку DLSS 4.5 Super Resolution 18 июня.

Теги: dlss 4.5, реконструкция лучей, 3d-графика, nvidia geforce
