Huawei представила смартфоны Nova 16 и Nova 16z со спутниковой связью, ёмкими батареями и быстрой зарядкой

Компания Huawei официально представила смартфоны Nova 16 и Nova 16z. В то время как Nova 16z представляет собой базовую версию устройства, Nova 16 находится на ступень выше благодаря более мощному микропроцессору, более ёмкому аккумулятору и более продвинутой основной камере.

Разработчики оснастили Nova 16 6,68-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой разрешения 2800 × 1280 пикселей. Используется панель с частотой обновления 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости подсветки с частотой 2160 Гц. Корпус смартфона защищает внутренние компоненты от влаги и пыли по стандарту IP65. Аппарат оснащён 50-мегапиксельной фронтальной камерой. Основная камера объединяет основной сенсор на 50 Мп с перископическим телефотомодулем RYYB на 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации изображения и 100-кратным цифровым зумом.

Аппаратной основой Nova 16 стал фирменный процессор Kirin 9010S, который в зависимости от выбранной конфигурации дополняется оперативной памятью и накопителем разного объёма. Источником питания служит аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 100 Вт. Реализована поддержка функции отправки сообщений через спутниковую систему Beidou. Беспроводное подключение обеспечивают встроенные модули Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 7.

Nova 16z получил от разработчиков 6,7-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой разрешения Full HD+, частотой обновления 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости подсветки с частотой 2160 Гц. Для селфи-снимков предусмотрена 50-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера сочетает 50-мегапиксельный модуль с 12-мегапиксельной телефотокамерой RYYB с поддержкой оптической стабилизации изображения.

За производительность здесь отвечает процессор Kirin 8020. Как и Nova 16, более доступный Nova 16z работает под управлением HarmonyOS 6.1, поддерживает ИИ-инструменты и отправку сообщений по спутниковой связи, а также оснащён стереодинамиками. Что касается доступных ИИ-функций, то речь идёт о редактировании изображений и оптимальном выборе настроек при съёмке. Оба смартфона оснащены сканером отпечатков пальцев на боковой поверхности корпуса, модулем NFC и поддерживают запись HDR-видео Vivid.

Смартфон Huawei Nova 16 доступен в чёрном, белом и голубом цветовых вариантах исполнения корпуса. Модель с накопителем на 256 Гбайт стоит около $420, вариант с 512 Гбайт оценён примерно в $490, а за модель с 1 Тбайт памяти придётся заплатить около $560. Huawei Nova 16z поставляется в чёрном, белом и зелёном цветовых вариантах. Его цена составит около $335 за версию с накопителем на 256 Гбайт и $390 за вариант с 512 Гбайт памяти.