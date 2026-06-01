HP представила «самые тонкие в мире» ноутбуки OmniBook Ultra 16 и X 14 на процессоре Nvidia RTX Spark

Компания HP анонсировала ноутбуки OmniBook Ultra 16 и OmniBook X 14 на базе новой платформы Nvidia RTX Spark. Представленные модели производитель называет «самыми тонкими в мире».

Ноутбуки HP нового поколения с унифицированной памятью объёмом до 128 Гбайт и графической архитектурой Blackwell предназначены для запуска сложных локальных ИИ-агентов и выполнения ресурсоёмких творческих задач разработчиками и опытными пользователями. Их выход запланирован на конец 2026 года.

В составе представленных новинок используется архитектура «суперчипа» Nvidia, в которой сочетаются высокопроизводительный графический процессор на базе Blackwell и 20-ядерный процессор Grace на базе Arm. HP отмечает, что платформа RTX Spark превращает ноутбуки из традиционных инструментов повышения производительности в «персональные компьютеры с искусственным интеллектом».

Детальные характеристики представленных новинок компания по понятным причинам не сообщает. До их выпуска ещё очень далеко, и за это время что-то может измениться. Однако производитель выделяет следующие ключевые особенности представленных ноутбуков: