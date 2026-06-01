Nvidia представила процессор RTX Spark для Windows-ноутбуков — 20 ядер Arm и мощная графика RTX Blackwell

Компания Nvidia официально анонсировала RTX Spark — новую платформу для ПК на базе Windows, построенную на суперчипе Grace Blackwell. Своим анонсом компания подтверждает, что выходит на рынок потребительских процессоров для ПК с полноценным однокристальным решением, а не просто дискретным графическим процессором.

Чип был представлен совместно с Microsoft на конференции GTC в Тайбэе. Nvidia заявляет, что RTX Spark предназначен для работы с искусственным интеллектом, создания контента, а также для игр. Этой осенью платформа появится в тонких ноутбуках на базе Windows и компактных настольных ПК.

В составе RTX Spark используется графический процессор Blackwell RTX с 6144 ядрами CUDA и тензорными ядрами пятого поколения с поддержкой операций FP4. Nvidia заявляет, что производительность ИИ в режиме FP4 у чипа может достигать 1 Пфлопс. Графический процессор соединён через интерфейс NVLink-C2C с 20-ядерным центральным процессором Grace на архитектуре Arm, который, по словам Nvidia, был разработан совместно с MediaTek.

Старшая конфигурация RTX Spark поддерживает до 128 Гбайт унифицированной памяти LPDDR5X. По словам Nvidia, пропускная способность интерфейса NVLink-C2C между графическим и центральным процессорами составляет 600 Гбайт/с, что в пять раз выше пропускной способности интерфейса PCIe 5.0.

RTX Spark представляет собой вариацию суперчипа GB10, который используется в системах DGX Spark. Разница заключается в позиционировании. DGX Spark был представлен как компактная система для разработки искусственного интеллекта, а RTX Spark позиционируется как потребительская платформа для ПК на базе Windows для ноутбуков и небольших настольных компьютеров.

По словам Nvidia, системы с RTX Spark могут локально обрабатывать языковые модели с 120 млрд параметров и контекстными окнами, рассчитанными до 1 млн токенов. Компания также заявляет, что платформа может рендерить 3D-сцены объёмом до 90 Гбайт, редактировать видео 12K 4:2:2 и генерировать видео 4K с помощью искусственного интеллекта.

Для RTX Spark также подтверждена поддержка игр. Платформа поддерживает технологии трассировки лучей RTX, масштабирование DLSS, Reflex и технологию синхронизации изображения G-Sync. В презентации упоминается возможность играть в игры с разрешением 1440p и частотой более 100 кадров в секунду. Nvidia не предоставила полный список поддерживающихся игр, настроек и ограничений по энергопотреблению для подтверждения этого заявления. В качестве одного из примеров Nvidia привела игру Indiana Jones and the Great Circle. Компания также сообщила, что в зависимости от задачи RTX Spark может обеспечить графическую производительность, близкую к мобильной GeForce RTX 5070.

RTX Spark — это чип на базе архитектуры Arm. Это означает, что традиционные приложения для Windows на базе архитектуры x86 могут запускаться через эмулятор Microsoft Prism. В рамках презентации также было заявлено, что Nvidia и Microsoft работают над собственной платформой Windows для агентов искусственного интеллекта. Nvidia называет свою среду выполнения OpenShell. Microsoft отвечает за функции безопасности и изоляции Windows, чтобы локальные агенты могли работать под контролем пользователя.

По словам Nvidia, компания Adobe переработает Photoshop и Premiere для RTX Spark. Nvidia также сообщила о поддержке платформой собственных приложений для архитектуры Arm в Blender, DaVinci Resolve, Maxon Cinema4D, Redshift, Topaz Photo, CapCut, Cubase, Bitwig Studio и Affinity от Canva.

Ноутбуки на платформе RTX Spark будут выпускаться с диагональю экрана от 14 до 16 дюймов. Компания заявляет, что толщина корпуса у этих лэптопов составит всего 14 мм, а вес — не более 1,3 кг. В некоторых моделях будут использоваться панели Tandem OLED с поддержкой G-Sync. Среди первых производителей упоминаются Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface и MSI. Позже к ним присоединятся Acer и Gigabyte.

Партнёры Nvidia уже работают над более чем 30 моделями ноутбуков и десятком моделей настольных компьютеров на платформе RTX Spark. Среди подтверждённых моделей: Asus ProArt P14 и P16, Dell XPS 16, HP OmniBook X14 и Ultra 16, Lenovo Yoga Pro 9N, Microsoft Surface Laptop Ultra и MSI Prestige N16 Flip AI.

Первые системы будут относиться к премиум-сегменту. Nvidia пока не подтвердила цены будущих решений. Компания также сообщила, что собирается выпустить целое семейство однокристальных систем RTX Spark, тем самым охватив разные сегменты рынка. Например, планируются более бюджетные конфигурации, которые могут оснащаться всего 16 Гбайт ОЗУ.

RTX Spark

Nvidia также подтвердила, что в системах с RTX Spark не будет дополнительных дискретных видеокарт. С одной стороны, это может ограничить возможности платформы в больших настольных компьютерах, но с другой — соответствует современным тенденциям в области компактных ПК и тонких ноутбуков.

О поддержке Linux платформой RTX Spark пока ничего неизвестно. Компания также ничего не сказала о возможности использования RTX Spark в составе портативных игровых устройств. Больше подробностей о платформе станет известно ближе к её запуску.