После 10 лет разработки следующее крупное обновление станет для Factorio последним

Разработчики из независимой чешской студии Wube Software прояснили планы на следующее обновление и дальнейшее развитие своего нашумевшего симулятора строительства фабрик Factorio.

По словам разработчиков, последние восемь месяцев команда занята крупным обновлением 2.1 для Factorio и дополнения Space Age. Производство продвигается хорошо — релиз в экспериментальной ветке ожидается на исходе июня.

Wube Software в целом довольна дизайном Factorio и Space Age, поэтому не приступала к созданию версии 2.1 с грандиозными планами на новый контент или введение значимых функций.

От 2.1 стоит ждать геймплейных улучшений, незначительных функций, исправлений багов, полировки и улучшения поддержки модов. Никаких новых планет, врагов, деревьев исследований или цепочек ресурсов.

В экспериментальном состоянии 2.1 проведёт всё оставшееся лето

Что касается места 2.1 в пострелизной поддержке Factorio, то Wube Software расценивает предстоящий релиз в качестве финального крупного обновления для игры, после которого приступит к долгосрочной поддержке.

«Штуки вроде исправлений багов, совместимости/поддержки платформ, функций моддинга и так далее. В остальном, нам кажется, игра в хорошем положении, чтобы завершить активную разработку», — посчитали в Wube Software.

Factorio вышла летом 2020 года после четырёх лет в раннем доступе Steam (Windows, Linux, macOS), а в октябре 2022-го добралась до Nintendo Switch. Продажи игры превышают 3,5 млн копий.

Теги: factorio, wube software, симулятор
