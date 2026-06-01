Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр

Сегодня компания Nvidia официально анонсировала RTX Spark — новую платформу для ПК под управлением Windows, построенную на суперчипе Grace Blackwell. Хотя презентация компании в основном была посвящена агентному ИИ, другим важным преимуществом новой платформы заявлена нативная поддержка популярного античитерского программного обеспечения и DRM, в том числе Easy Anti-Cheat, BattlEye и Denuvo.

Nvidia в партнёрстве с Microsoft сотрудничает с разработчиками игр по всему миру, чтобы обеспечить нативную поддержку популярного античитерского программного обеспечения и DRM для RTX Spark. Иронично, что Microsoft стала активным участником этой разработки, хотя проблема изначально в значительной степени ассоциировалась с альтернативными ОС. Некоторые игры, например Fortnite, Valorant и Rocket League, просто не запускались в Linux из-за отсутствия поддержки античитерского программного обеспечения.

Поскольку большинство игр скомпилировано под x86, на платформах Arm их приходится запускать через эмулятор. Помимо снижения производительности, эмуляция не обеспечивает доступа к низкоуровневым компонентам ОС, поэтому на сегодняшний день античитерское и антипиратское ПО не может полноценно работать даже в Windows на платформе Arm.

На брифинге Microsoft подтвердила, что работает над поддержкой Easy Anti-Cheat, BattlEye, Denuvo и другого подобного ПО. Хотя сами игры по-прежнему будут эмулироваться, античитерское ПО сможет работать нативно, позволяя запускать такие игры. «Наличие собственных античитерских решений от партнёров, таких как Easy Anti-Cheat от Epic и BattlEye, расширенная совместимость с эмулятором Prism и поддержка приложений для ПК Xbox означают, что игроки получат доступ к обширному каталогу игр для ПК под управлением Windows», — говорится в блоге Windows.

Nvidia — единственная компания в мире, обладающая достаточным влиянием и ресурсами, чтобы убедить разработчиков портировать своё античитерское ПО для работы на новом чипе. Epic Games в прошлом году добавила нативную поддержку Arm64 для устройств на чипах Snapdragon X, но это скорее исключение из правила, поскольку поддержка была ограничена только Fortnite.