Microsoft представит улучшения Windows, суперприложение Copilot и новый рассуждающий ИИ на конференции Build 3 июня

Microsoft на этой неделе проведёт в Сан-Франциско конференцию Build для разработчиков, на которой представит улучшения Windows, собственную модель рассуждений MAI Thinking 1 и суперприложение Copilot, которое объединит различных ИИ-ассистентов.

По данным The Verge, при создании MAI Thinking 1 не использовалась дистилляция, то есть обучение на основе выводов другой нейросети, а основным направлением её применения станет корпоративный сегмент. Кроме этого, компания готовит релиз MAI Image 2.5 и MAI Image 2.5 Flash, а также планирует подробнее раскрыть стратегию развития собственных моделей искусственного интеллекта.

Отдельный блок Build будет посвящён улучшением среды разработки ПО для Windows 11, поскольку Microsoft намерена представить оптимизированную среду с предустановленными приложениями, инструментами и скриптами, обеспечивающими работу без отвлекающих факторов.

Параллельно компания продолжает работать над соответствующими компонентами Windows для повышения производительности системы и готовит ранние сборки для тестировщиков программы Windows Insider. Дополнительно ожидаются новости об использовании локальных ИИ-моделей, позволяющих задействовать вычисления непосредственно на устройстве вместо облачной инфраструктуры.

В рамках сотрудничества с Nvidia генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) обсудит с Дженсеном Хуангом (Jensen Huang) развитие новейшей Arm-платформы RTX Spark, представленной Nvidia сегодня, 1 июня. Qualcomm, в свою очередь, продолжит линию расширения Windows на Arm и совместно с Microsoft обеспечит основу для её улучшения. Теперь Microsoft предстоит поддерживать баланс между двумя крупными Arm поставщиками, аналогично многолетнему взаимодействию с AMD и Intel.

На мероприятии также обсудят разработку суперприложения Copilot, которое объединит различные ИИ-модели компании в единый пользовательский интерфейс. В рамках этого проекта будет создан новый ИИ-агент под названием Scout на базе наработок OpenClaw, однако полноценный релиз системы ожидается не ранее конца лета.

Помимо программных новинок, отдельное внимание будет уделено восстановлению доверия к сервису GitHub после волны увольнений сотрудников, сбоев и инцидентов, связанных с безопасностью, что на текущий момент, как отмечает The Verge, является задачей, игнорировать которую невозможно.

Конференция стартует во вторник 3 июня в 9:30 по тихоокеанскому времени (19:30 мск).

Теги: microsoft, build 2026, конференция
