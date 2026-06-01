Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father

Польская студия Byte Barrel, известная по дилогии лавкрафтианских боевиков Forgive Me Father, анонсировала новый проект — тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls.

Источник изображений: Byte Barrel

События Dioxide развернутся в «пропитанном маслом» антиутопическом мегаполисе под контролем Корпорации, где каждый сектор — шестерёнка в зловещем механизме, созданном для переработки всех в прибыль.

Последней надеждой сокрушить систему и построить тайное убежище для остатков человечества становится игрок, когда благодаря административному модулю Core-ID получает способность возвращаться к жизни.

Строительство убежища даёт мощные долгосрочные преимущества, но сохранение жизней — это тяжёлое бремя. При желании пользователи смогут «перемолоть» выживших, превратив их в ресурсы для достижения могущества.

«Станете вы защищать свой народ или будете эксплуатировать его точно так же, как система, против которой вы так упорно сражались?» — задаются наводящими вопросами разработчики Dioxide.

Обещают точность и стратегический подход как условия для достижения успеха, смертоносный арсенал, безжалостных неоантичных карателей в качестве противников, пропитанный кровью стиль графических новелл и текстовый перевод на русский.

Dioxide создаётся эксклюзивно для ПК (Steam) и не имеет сроков выхода, но до конца сентября ожидается релиз демоверсии. Анонс сопровождался прикреплённым выше насыщенным геймплейным трейлером.

Теги: dioxide, byte barrel, шутер, тактика
