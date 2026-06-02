Сегодня 02 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Apple научит iPhone разделять совместный...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека

Компания Apple старается предлагать клиентам инновации, которые улучшают их повседневную жизнь, и в сфере личных финансов с выходом iOS 27 появится интересная функция, как уточняет Bloomberg. Она позволит по фотографии чека в ресторане разделять совместный счёт между участниками трапезы, направляя запросы на оплату людям из списка контактов пользователя.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как отмечает Марк Гурман (Mark Gurman), владельцы iPhone после установки iOS 27 смогут размечать на фотографиях чека за оплату совместных мероприятий строчки затрат, соответствующие отдельным людям, а затем направлять им запросы на оплату. Предполагается, что функция упростит взаимные платежи между участниками мероприятия, которые платят по общему счёту. Интеграция с приложением Wallet и Messages позволит добиться этого без потери удобства и безопасности платежей. Пользователи Apple Watch также могут одобрять платежи через умные часы. Приложение Apple Cash для прямых расчётов между пользователями также будет привязано к этой функции.

Подобные возможности уже предоставляются сторонними приложениями типа Splitwise, Tab и Settle Up, но появление фирменного решения Apple должно усилить позиции самой компании в этом сегменте. Молодёжной аудитории такое новшество должно понравиться. Кроме того, приложение Apple Wallet позволит создавать цифровые пропуска на мероприятия и в фитнес-центры, а также для других нужд. В приложении Wallet также можно хранить цифровые ключи от помещений и автомобилей, при наличии поддержки функции со стороны соответствующей инфраструктуры.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Спрос на iPhone 17 и MacBook Neo разогнал квартальную выручку Apple до рекордных $111 млрд
Google отменила комиссию 30 % с транзакций в Play Store и упростит добавление конкурирующих магазинов в Android
X идёт к внедрению платёжной системы, но главная сложность впереди — убедить пользователей доверить свои деньги
Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 26.6
Более 1200 приложений исчезли из российского App Store за год
WhatsApp покажет отдельным списком, кто из контактов онлайн
Теги: apple, apple iphone, ios 27, платежи
apple, apple iphone, ios 27, платежи
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Адская пошаговая ролевая игра Entropy от создателя Dread Delusion получила демоверсию и дату выхода в раннем доступе Steam 10 мин.
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения 38 мин.
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека 53 мин.
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений 2 ч.
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке» 10 ч.
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father 11 ч.
«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы 13 ч.
Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3 14 ч.
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр 15 ч.
Календарь релизов 1–7 июня: Gothic 1 Remake, Fatekeeper, Underchoice и The 7th Guest Remake 15 ч.
Представлена эталонная ИИ-платформа для робототехники Qualcomm Dragonwing IQ10 5 мин.
Alphabet продаст акций на $80 млрд, чтобы направить средства на развитие инфраструктуры ИИ 9 мин.
Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким 2 ч.
MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 3 ч.
Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO 4 ч.
ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X 8 ч.
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark 9 ч.
Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота 9 ч.
Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году 12 ч.