Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека

Компания Apple старается предлагать клиентам инновации, которые улучшают их повседневную жизнь, и в сфере личных финансов с выходом iOS 27 появится интересная функция, как уточняет Bloomberg. Она позволит по фотографии чека в ресторане разделять совместный счёт между участниками трапезы, направляя запросы на оплату людям из списка контактов пользователя.

Как отмечает Марк Гурман (Mark Gurman), владельцы iPhone после установки iOS 27 смогут размечать на фотографиях чека за оплату совместных мероприятий строчки затрат, соответствующие отдельным людям, а затем направлять им запросы на оплату. Предполагается, что функция упростит взаимные платежи между участниками мероприятия, которые платят по общему счёту. Интеграция с приложением Wallet и Messages позволит добиться этого без потери удобства и безопасности платежей. Пользователи Apple Watch также могут одобрять платежи через умные часы. Приложение Apple Cash для прямых расчётов между пользователями также будет привязано к этой функции.

Подобные возможности уже предоставляются сторонними приложениями типа Splitwise, Tab и Settle Up, но появление фирменного решения Apple должно усилить позиции самой компании в этом сегменте. Молодёжной аудитории такое новшество должно понравиться. Кроме того, приложение Apple Wallet позволит создавать цифровые пропуска на мероприятия и в фитнес-центры, а также для других нужд. В приложении Wallet также можно хранить цифровые ключи от помещений и автомобилей, при наличии поддержки функции со стороны соответствующей инфраструктуры.