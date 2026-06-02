Представлена эталонная ИИ-платформа для робототехники Qualcomm Dragonwing IQ10

Гендиректор Qualcomm Криштиано Амон (Cristiano Amon) представил на выставке Computex 2026 модернизированную робототехническую платформу Dragonwing IQ10. Она призвана устранить узкие места, из-за которых замедляется развитие всей отрасли.

В большинстве случаев при создании робота инженерам приходится самостоятельно подбирать вычислительные блоки для базовых функций — фрагментированные решения порождают задержки данных, увеличивают затраты на разработку и дополнительно растягивают проекты на месяцы. Решить проблему призвана готовая платформа Qualcomm Dragonwing IQ10.

Qualcomm Dragonwing IQ10 располагает 18-ядерным центральным процессором Oryon, многоядерным нейропроцессором (NPU) и интегрированной графикой Adreno — совокупная вычислительная мощность в 700 TOPS для задач ИИ помогает роботам в мультимодальной обработке входных данных, семантическом сопоставлении и структурном анализе локальными средствами — без обращения к облачным ресурсам.

Здесь есть 64 Гбайт оперативной памяти DDR5x, 512 Гбайт на встроенном накопителе UFS 4.0 и слот M.2 для подключения внешних устройств. В качестве программной платформы используется оптимизированный вариант ОС Ubuntu Linux. Qualcomm Dragonwing IQ10 обрабатывает до 12 потоков с подключённых по интерфейсу GMSL2 камер высокого разрешения, данные лидара, инфракрасных камер глубины и инерционных датчиков — дополнительных плат для этого не требуется.

Присутствует широкий набор интерфейсов, в том числе PCIe 5.0, Time-Sensitive Networking (TSN), EtherCAT и 10-гигабитный Ethernet. Диапазон рабочих температур — от -40 °C до +70 °C, есть встроенная защита от перепадов напряжения; поддерживается ROS2 и облачный мониторинг парка машин через Qualcomm AI Hub. Избранные партнёры получат платформу уже в июне; широкий выпуск Qualcomm Dragonwing IQ10 намечен на сентябрь.