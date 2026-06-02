iPhone рискуют остаться без поддержки 5G в России — всё из-за нестандартных частот

В этом году в России начнётся коммерческая эксплуатация сетей пятого поколения. Но весьма вероятно, что находящиеся в стране iPhone в них работать не будут из-за особенностей развёртывания 5G в России, а именно из-за частотного вопроса. Так как российский 5G будет в другом диапазоне, чем в большинстве стран мира, необходимо будет чтобы Apple разблокировала поддержку таких сетей, а этого может не произойти, сообщили «Известия».

В конце июня Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) намеревается выделить «Билайну», МТС, «МегаФону» и T2 диапазон 4,63–4,99 ГГц для развёртывания сетей пятого поколения в крупных городах. Согласно проекту решения, в городах с населением более 1 млн человек такие сети должны заработать не позднее конца 2027 года. Этот диапазон отличается от принятых в большинстве стран частот для 5G: 3300–4200 МГц (sub-6) и 26 ГГц (mmWave). Эти диапазоны поддерживают практически все смартфоны с 5G, тогда как специфический российский диапазон доступен не у всех.

Примечательно, что iPhone один из немногих может поддерживать нестандартные российские частоты 5G (хоть и не на всём диапазоне), но разблокировать доступ к ним компания Apple, вероятно, не станет: отечественные операторы вряд ли сумеют наладить контакт с Apple, которая официально ушла из страны. Обычно перед запуском 5G на iPhone в той или иной стране компания Apple требует, чтобы операторы подтвердили корректную работу её смартфонов в своих сетях. В итоге за неимением подтверждения стабильной работы iPhone в российских сетях Apple так и оставит поддержку 5G на отечественных частотах заблокированной, чтобы не бросать тень на качество функционирования своей продукции.

Операторы также могут развёртывать сети 5G на частотах, где сегодня благополучно функционируют 2G, 3G и LTE. В таком случае индикатор 5G вполне может появиться на смартфонах, но нет никакой гарантии, что отечественный абонент ощутит прирост скорости.

Дополнительная сложность заключается в том, что операторы рассчитывают использовать верхнюю часть выделенного диапазона — 4,8–4,99 ГГц. По словам экспертов, этот поддиапазон пока не поддерживается iPhone, поставляемыми в Россию, а с учётом прекращения официальной работы Apple в стране рассчитывать на его оперативное добавление в прошивки смартфонов не приходится. Apple могла бы открыть доступ к сетям пятого поколения, исходя из принципа технологической нейтральности, но гарантии этого нет — она уже несколько лет не открывает для российских абонентов доступ к звонкам по технологии Voice-over-Wi-Fi.

Хотя небольшая надежда на лучшее остаётся. Apple действительно официально ушла из России весной 2022 года, но до сих пор сохранила лояльность к российским пользователям. Ранее российские власти ограничили переводы на лицевые счета экосистемы Apple, и компания смягчила ряд введённых ранее ограничений, чтобы поддержать российских владельцев iPhone. Поэтому и утверждения, что компания не откроет 5G для россиян в ответ на просьбы операторов, всё-таки преждевременны, считают оптимисты. Другое дело, принесёт ли российский 5G ускорение мобильного интернета, или это останется лишь значок.