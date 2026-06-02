Сегодня 03 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Google одним махом исправила 124 уязвимо...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google одним махом исправила 124 уязвимости в Android — одну из них вовсю использовали хакеры

Компания Google выпустила июньские обновления безопасности Android за 2026 год, устраняющие 124 уязвимости, включая одну уязвимость нулевого дня, активно используемую злоумышленниками в целенаправленных атаках. CVE-2025-48595 использовалась хакерами для получения доступа к выполнению кода и повышения привилегий на устройствах под управлением Android 14 или более поздних версий.

Вчера Google выпустила сразу два набора обновлений безопасности: от 1 июня 2026 года и от 5 июня 2026 года. Последний включает в себя все исправления из первого набора, а также обновления для закрытых сторонних компонентов и элементов ядра, которые могут не применяться ко всем устройствам Android. Устройства Google Pixel получат эти обновления безопасности немедленно, другим производителям может потребоваться больше времени для тестирования и настройки под конкретные аппаратные конфигурации.

Ещё в марте 2025 года Google выявила признаки того, что CVE-2025-48595 «может использоваться в ограниченных, целенаправленных целях». Теперь ошибка исправлена, но компания пока не поделилась техническими подробностями об уязвимости и не предоставила дополнительной информации о реальных атаках, использующих её. Подобные уязвимости ранее использовались коммерческими шпионскими программами и государственными операциями, нацеленными на высокопоставленных лиц.

В этом месяце в обновлениях безопасности Android Google также исправила 18 критических уязвимостей в компонентах System, Framework и Qualcomm с закрытым исходным кодом, которые злоумышленники могли использовать для запуска атак типа «отказ в обслуживании» и повышения привилегий на незащищённых устройствах Android.

«Наиболее серьёзная из этих проблем — критическая уязвимость безопасности в компоненте Framework, которая может привести к удалённому повышению привилегий без необходимости получения дополнительных прав на выполнение. Для эксплуатации не требуется взаимодействие с пользователем», — прокомментировал представитель Google.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

В декабре 2025 года Google выпустила исправления для двух других уязвимостей нулевого дня высокой степени опасности (CVE-2025-48633 и CVE-2025-48572), а в марте — для ещё одной уязвимости нулевого дня в компоненте дисплея Qualcomm (CVE-2026-21385), все из которых были помечены как «подлежащие ограниченной, целенаправленной эксплуатации».

В прошлом месяце Google обновила свои программы поощрения за обнаружение уязвимостей в Android и Chrome, вплоть до вознаграждения в размере $1,5 млн за некоторые особо опасные эксплойты Android, одновременно сократив выплаты за уязвимости, выявленные с помощью искусственного интеллекта.

«Использование многих уязвимостей в Android затруднено улучшениями в более новых версиях платформы Android. Мы призываем всех пользователей по возможности обновлять Android до последней версии», — подчеркнул представитель Google.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google повысила вознаграждение за обнаружение эксплойтов в Android до $1,5 млн
Google подтвердила уязвимость 40 % устройств на Android
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр
Иранские хакеры превратили ChatGPT и Gemini в оружие для кибервойны
Теги: google, android, патч, исправление, безопасность, уязвимости
google, android, патч, исправление, безопасность, уязвимости
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Их делали инженеры, а не маркетологи: Thermal Grizzly представила свои первые вентиляторы для ПК
«Падшие единороги»: более 220 стартапов с оценкой $1 млрд потеряли половину стоимости из-за ИИ
Sony показала семь минут кровавого геймплея Marvel’s Wolverine
ИИ-бум создал очередной ажиотаж — теперь вокруг китайских синтетических алмазов
Разработчик ChatGPT представил ИИ-инструменты для финансовых и юридических задач
Microsoft представила ИИ-агента Scout, созданного на базе открытой архитектуры OpenClaw 3 ч.
Windows 11 получит более глубокую интеграцию с Linux — специально для разработчиков 3 ч.
Microsoft взяла курс на ИИ-независимость и представила свою первую рассуждающую модель MAI-Thinking-1 3 ч.
Google усложняет мошенникам процесс подмены номеров из числа доверенных 4 ч.
Следующей большой God of War станет игра про жену Кратоса в загробном мире богов — 23 минуты геймплея и первые подробности God of War Laufey 7 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой F1 25: 2026 Season Pack и World of Tanks: Heat 11 ч.
«Люди не готовы»: работник CD Projekt Red предупредил фанатов в ожидании The Witcher 4 13 ч.
В Instagram и Facebook появится функция «Серии» для создания сериалов из Reels 14 ч.
Meta собирает переписку, историю браузера и содержимое буфера обмена сотрудников ради обучения ИИ 14 ч.
The Alters без альтеров: анонсирован научно-фантастический симулятор выживания с упором на физику Venus: The Last Ascent 15 ч.
Intel весьма своеобразно борется с дефицитом памяти, сохраняя поставки процессоров с поддержкой DDR4 3 мин.
Глава Intel заявил, что доминированию x86-совместимой архитектуры в серверном сегменте ничего не угрожает 34 мин.
Nvidia возобновила производство GeForce RTX 3060 12GB в Китае из-за нехватки недорогих современных видеокарт и проблем с поставками памяти 2 ч.
У Intel новый кризис с техпроцессом 18A: партнёры жалуются на нарастающий дефицит Panther Lake и Wildcat Lake 2 ч.
Microsoft готовит к выпуску мини-ПК Surface RTX Spark Dev Box для разработчиков 3 ч.
Новая статья: Повесть о том, как поссорились Сэм Джерриевич с Илоном Эрроловичем 7 ч.
Новая статья: Обзор ИБП Ippon Na+ Frosty 850 с натрий-ионным аккумулятором 9 ч.
ИИ пожирает всю память: аналитики прогнозируют подорожание DRAM ещё на 60 % 11 ч.
Blue Origin пообещала вернуть New Glenn к полётам через полгода после катастрофы, но мало кто в это верит 11 ч.
Создатель Borderlands показал ещё не анонсированные Google Pixel Watch 5, якобы найденные на дне моря 14 ч.