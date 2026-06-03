Репортаж со стенда MSI на Computex 2026: первый ноутбук на Nvidia RTX Spark, юбилейный Titan с RTX 5090 и другие новинки

На выставке Computex 2026 компания MSI традиционно представила множество интересных игровых и рабочих ноутбуков. В этом году MSI отмечает своё 40-летие, в честь которого подготовила ряд специальных устройств, включая флагманский ноутбук Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic. Одновременно производитель представил первый ноутбук на новой платформе Nvidia RTX Spark, обновил серии Katana и Venture, а также показал необычную версию игрового ноутбука Crosshair в белом исполнении.

Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic — флагман к 40-летию MSI

Главной звездой стенда MSI стал Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic — специальная юбилейная версия флагманского игрового ноутбука компании. Новинка вдохновлена созвездием Дракона и получила корпус с вытравленным в металле рисунком и анодированным покрытием. Кроме уникального дизайна, ноутбук отличается комплектацией: в неё вошли уникальная игровая мышь, коврик и памятная коллекционная монета.

Техническое оснащение устройства впечатляет. Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic получил 24-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus с частотой до 5,5 ГГц и мобильную видеокарту GeForce RTX 5090 с 24 Гбайт памяти GDDR7. Объём оперативной памяти может достигать 128 Гбайт DDR5, а подсистема хранения данных включает сразу четыре слота для SSD — один PCIe 5.0 и три PCIe 4.0.

Отдельного внимания заслуживает дисплей. Для вывода изображения здесь используется 18-дюймовый Mini-LED-дисплей с разрешением UHD+ (3840 × 2400 пикселей), частотой обновления 240 Гц, охватом 100 % цветового пространства DCI-P3 и сертификацией VESA DisplayHDR 1000. Дополняют конфигурацию механическая клавиатура SteelSeries Cherry MX с поклавишной RGB-подсветкой, тактильный тачпад с обратной связью, система охлаждения на базе испарительной камеры и аудиосистема Dynaudio с шестью динамиками.

MSI позиционирует Titan 18 HX Dragon Edition как полноценную замену настольному ПК для геймеров, создателей контента и профессионалов, которым требуется максимально высокая производительность.

Prestige N16 Flip AI+ — первый ноутбук MSI на платформе Nvidia RTX Spark

Не менее важной премьерой для MSI стал Prestige N16 Flip AI+ — первый ноутбук производителя на новой платформе Nvidia RTX Spark. По сути, речь идёт о новом классе устройств, ориентированных на локальное выполнение ИИ-задач, запуск больших языковых моделей, генеративных приложений и ускорение творческих рабочих процессов.

Чипы Nvidia RTX Spark предлагают сочетание мощного центрального процессора и производительной графики. В максимальной конфигурации доступны 20 процессорных ядер с архитектурой Arm и графический процессор Blackwell с 6144 ядрами CUDA — как у настольной GeForce RTX 5070.

Prestige N16 Flip AI+ выполнен в формате трансформера с шарниром, позволяющим раскрывать экран на 360 градусов. Устройство может работать в режимах ноутбука, планшета, презентации и «палатки», что делает его универсальным инструментом для работы и творчества. Вместе с тем новинка обладает тонким корпусом и небольшим весом, что делает использование в режиме планшета более комфортным.

Одной из особенностей новинки стал 16-дюймовый сенсорный дисплей UHD+ Tandem OLED. Панель использует двухслойную OLED-структуру, обеспечивающую яркость свыше 1000 кд/м² при одновременном повышении энергоэффективности и долговечности. Экран охватывает 100 % цветового пространства DCI-P3, прошёл заводскую калибровку Calman и обеспечивает точность цветопередачи Delta E < 2. Также поддерживается технология переменной частоты обновления VRR.

Ноутбук получил аккумулятор ёмкостью 99,9 Вт·ч, аудиосистему с четырьмя динамиками, стилус MSI Nano Pen и фирменную сенсорную панель MSI Action Touchpad с поддержкой жестового управления.

Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition — искусство и технологии

В рамках коллекции MSI Artisan компания представила пару ноутбуков Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition. Серия вдохновлена картинами Винсента ван Гога «Звёздная ночь» и «Звёздная ночь над Роной», мотивы которых использованы в оформлении корпуса устройства.

Несмотря на необычный внешний вид, ноутбук представляет собой вполне серьёзное рабочее устройство. Он оснащён 16-ядерным процессором Intel Core Ultra X9 378H с частотой до 5 ГГц и встроенной графикой Intel Arc B390, которые дополняют до 64 Гбайт памяти LPDDR5X. Ноутбук оснащён 14-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с охватом 100 % цветового пространства DCI-P3 и поддержкой стилуса MSI Nano Pen.

Вес модели составляет всего 1,37 кг, а аккумулятор ёмкостью 81 Вт·ч рассчитан на полный рабочий день без подзарядки. Ноутбук ориентирован на мобильных специалистов, дизайнеров и создателей контента, которым важны компактность, достойная производительность и качественный экран.

Crosshair 16 HX MLG Edition — игровая модель с необычным дизайном

Среди игровых моделей отдельного внимания также заслуживает Crosshair 16 HX MLG Edition. Новинка получила белый корпус Stellar White с перламутровым покрытием, которое меняет оттенок и приобретает красноватый отблеск при изменении освещения. Дизайн вдохновлён персонажем MSI MLG («Принцесса Драконов»), который используется компанией в качестве одного из символов игрового направления.

Технически ноутбук относится к производительным игровым моделям среднего и верхнего сегментов. Он оснащается процессором AMD Ryzen 7 8840HX, видеокартой вплоть до GeForce RTX 5070, 16-дюймовым экраном QHD+ с частотой обновления 240 Гц и охватом 100 % DCI-P3, а также поддерживает установку до 96 Гбайт памяти DDR5.

Пока модель заявлена только для китайского рынка, однако она демонстрирует стремление MSI экспериментировать не только с производительностью, но и с внешним видом игровых ноутбуков.

Katana 15 HX — обновление массовой игровой серии

Не забыла MSI и про одну из своих самых популярных игровых линеек. Ноутбук Katana 15 HX получил обновлённый дизайн и современную аппаратную платформу. Компания позиционирует модель как решение для широкого круга игроков, которым нужна высокая производительность без переплаты за премиальные функции флагманских серий.

Ноутбук может оснащаться процессорами Intel вплоть до Core i9-14900HX и видеокартами Nvidia вплоть до GeForce RTX 5070. Также предусмотрены до 96 Гбайт оперативной памяти DDR5, два слота для SSD и 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц.

Venture 15 AI+ — универсальный ноутбук с ИИ для повседневных задач

Линейка Venture ориентирована на пользователей, которым нужен универсальный ноутбук для работы, учёбы и развлечений. На Computex 2026 серия получила обновление в виде процессоров Intel Core Ultra нового поколения и расширенных возможностей для работы с ИИ-приложениями.

Модель Venture 15 AI+ оснащается процессором Intel Core Ultra X7 358H, встроенной графикой Intel Arc B390 и памятью LPDDR5X объёмом до 64 Гбайт. Ноутбук также получил 15,6-дюймовый IPS-дисплей Full HD с частотой обновления 144 Гц.

В отличие от игровых моделей, здесь основной упор сделан на сбалансированность, энергоэффективность и универсальность. MSI подчёркивает, что серия Venture предназначена для широкого спектра задач — от офисной работы до лёгких творческих нагрузок.

Claw 8 EX AI+ — портативная консоль нового поколения

Хотя Claw 8 EX AI+ не относится к ноутбукам, пройти мимо неё на стенде MSI было невозможно. Фактически это один из самых интересных анонсов выставки наряду с Titan 18 HX Dragon Edition.

Консоль стала первым подобным устройством на платформе Intel Arc G3 Extreme, специально оптимизированной для портативного гейминга. Чип включает центральный процессор Panther Lake с 14 ядрами и частотой до 4,7 ГГц, а за графику отвечает встроенный ускоритель Intel Arc B390.

Устройство оснащено 8-дюймовым сенсорным экраном FHD+ с частотой обновления до 120 Гц и поддержкой VRR, памятью LPDDR5X объёмом до 32 Гбайт и аккумулятором ёмкостью 80 Вт·ч. Консоль также получила стики и триггеры с датчиками Холла, а также линейный вибромотор для тактильной отдачи. Приставка поддерживает технологии XeSS 3, Multi-Frame Generation и Xbox Mode для быстрого запуска игр.

В этом году MSI привезла на Computex весьма разноплановую линейку мобильных устройств. Titan 18 HX Dragon Edition стал демонстрацией максимальных возможностей современных игровых ноутбуков, Prestige N16 Flip AI+ показал взгляд компании на будущее AI PC, а Prestige 14 Flip AI+ доказал, что ноутбукам не обязательно быть строгими и скучными. В целом экспозиция MSI охватила практически все ключевые сегменты рынка — от портативного гейминга до профессиональных систем для работы с искусственным интеллектом.

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