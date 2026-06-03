Следующей большой God of War станет игра про жену Кратоса в загробном мире богов — 23 минуты геймплея и первые подробности God of War Laufey

Разработчики из принадлежащей Sony американской Santa Monica Studio в рамках июньской презентации State of Play наконец раскрыли следующую главу серии фэнтезийных слешеров God of War.

Следующая флагманская игра франшизы называется God of War Laufey и посвящена не новым приключениям спартанца Кратоса (и/или его сына Атрея), а путешествию его жены Фэй (Faye) по загробному миру богов — Everywhen.

По сюжету Фэй обнаруживает, что её планы по защите Кратоса и Атрея оказались под угрозой. Чтобы их спасти, героиня должна пробиться через Everywhen, раздираемый войной за власть безжалостных богов из разных мифологий.

Анонс God of War Laufey сопровождался 23-минутной демонстрацией игры. Показали антураж, боевую систему, сюжетных персонажей, кинематографичные заставочные ролики и заскриптованные сцены.

По словам разработчиков, боевая система God of War Laufey сочетает максимальную смертоносность, мощь и плавность движений, предлагая смесь современных (из скандинавской саги) и олдcкульных механик (из древнегреческой).

Скриншоты

Обещают повышенную мобильность Фэй по сравнению с Кратосом, говорящий меч в качестве основного оружия и могущественную магию гигантов, с помощью которой героиня может буквально выбивать дух из врагов.

God of War Laufey создаётся эксклюзивно для PS5 (геймплей записывался на PS5 Pro) и не имеет сроков выхода. Помимо прочего, Santa Monica также готовит для новейшей консоли Sony ремейк греческой трилогии God of War.