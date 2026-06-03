Microsoft представила ИИ-агента Scout, созданного на базе открытой архитектуры OpenClaw

Microsoft представила персонального помощника на основе искусственного интеллекта, созданного на базе проекта OpenClaw. Помощник получил название Scout и, в отличие от Copilot, не только интегрирован в Microsoft 365, но и способен выполнять функции полноценного личного секретаря.

Как пояснил вице-президент проекта Microsoft Scout Омар Шахин (Omar Shahine), нейросеть обладает расширенными возможностями и функционирует в качестве постоянно активного помощника внутри экосистемы Microsoft 365, а также может совершать телефонные звонки и отслеживать график поездок для корректировки планов пользователя. База для таких рекомендаций формируется за счёт самостоятельного анализа электронной почты и расшифровок бесед из Teams.

Компания начала развёртывание с десктопной предварительной версии для клиентов тарифа Frontier в США, хотя конечная цель заключается в создании полностью облачного сервиса. Внутреннее тестирование уже показало высокую эффективность инструмента, которым пользуются более 3000 сотрудников Microsoft для различных целей, в том числе для планирования путешествий, заполнения форм и управления личными задачами.

Несмотря на предыдущие заявления генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы (Satya Nadella) об опасности подобных технологий, Microsoft напрямую участвует в развитии ядра OpenClaw. Для защиты корпоративных данных система работает в изолированной среде без доступа к закрытый информации. Безопасность обеспечивается комплектом решений Agent 365, Purview и Defender. «Мы используем OpenClaw в облачной среде, в изолированной среде, и относимся к OpenClaw как к ненадёжному ресурсу, поэтому у него нет доступа к вашим данным Microsoft 365», — подчеркнул Шахин.

Стоит сказать, что выход нового продукта Microsoft обостряет конкуренцию на рынке корпоративных ИИ-помощников, где Google также продвигает свою платформу Gemini Spark для интеграции с облачными сервисами Workspace. При этом, как отмечает The Verge, ключевым фактором успеха станет скорость адаптации искусственного интеллекта к индивидуальным привычкам и предпочтениям конкретного пользователя.