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Nvidia возобновила производство GeForce RTX 3060 12GB в Китае из-за нехватки недорогих современных видеокарт и проблем с поставками памяти

Компания Nvidia уже давно около 90 % своей выручки получает в серверном сегменте, поэтому интересы игрового направления бизнеса, который в своё время позволил ей занять лидирующие позиции на рынке, обслуживаются по остаточному принципу. Недавно Nvidia решила возобновить выпуск GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт памяти в Китае, чтобы хоть как-то компенсировать такую расстановку приоритетов.

Источник изображения: Colorful

Источник изображения: Colorful

Как сообщает VideoCardz со ссылкой на сообщения в профильном онлайн-сообществе, являющаяся партнёром Nvidia компания Colorful начала заново формировать складские запасы видеокарт GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт памяти в Китае, хотя пока с учётом географического распределения новых партий говорить об изобилии предложений сложно. Тем не менее, поставки новых партий такой продукции планируется осуществлять в Китае на еженедельной основе. Розничная цена такой видеокарты в Китае составляет около $325. Это даже ниже, чем указано в официальном интернет-магазине Colorful.

В прошлом месяце как раз сообщалось о намерениях Nvidia поставить на рынок новую партию видеокарт GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт памяти в июне. Asus, MSI и Galax должны присоединиться к Colorful где-то с июля этого года. Непосредственно версия GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт памяти дебютировала ещё в 2021 году по рекомендованной цене $329, но теперь она возвращается на рынок, чтобы хоть как-то насытить рынок в условиях отсутствия выбора недорогих современных видеокарт и дефицита микросхем памяти.

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Теги: colorful, geforce rtx 3060 12gb, geforce rtx 3060, nvidia, видеокарты
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