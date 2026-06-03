Intel весьма своеобразно борется с дефицитом памяти, сохраняя поставки процессоров с поддержкой DDR4

Если из неофициальных источников нам известно о сокращении объёмов поставок процессоров Intel прежних поколений, то представители компании говорят о несколько другой тактике. Компания, по их словам, собирается продолжать поставки процессоров с поддержкой устаревших типов памяти, чтобы облегчить последствия дефицита памяти для конечных потребителей.

В эту логику, по словам Tom’s Hardware, укладывается сохранение поставок процессоров Raptor Lake в качестве одной из мер по борьбе с дефицитом памяти. «Мы располагаем продуктами с поддержкой DDR4 как в настольном, так и в мобильном сегментах. В случае с Raptor Lake, мы не снимаем их с производства. Мы будем обеспечивать наличие на рынке тех продуктов, которые позволяют обеспечить потребности старых типов памяти, если они при этом сохранят свою доступность и дешевизну», — пояснил позицию Intel старший директор по управлению продуктами клиентского подразделения компании Ниш Нилалоджанан (Nish Neelalojanan).

В случае с представленными недавно процессорами Wildcat Lake компания Intel, по его словам, готова обеспечивать работоспособность ПК даже с минимальным объёмом памяти. В частности, использующие одноканальный доступ к памяти процессоры Wildcat Lake будут соседствовать в ноутбуках с 8 Гбайт памяти в начальной конфигурации. Быстродействие при этом должно оставаться на разумном уровне. Как подчеркнул Нилалоджанан, центральный процессор больше не определяет стоимость всего ПК, теперь она в большей мере зависит от цен на память. Характерно, что конкурирующая AMD с целью учёта интересов покупателей DDR4 не поленилась вернуть на рынок процессоры типа Ryzen 7 5800X3D, которые пришлось производить заново с учётом доступных на текущий период технологий и адаптировать к современной конъюнктуре.