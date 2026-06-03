Сегодня 04 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... Intel весьма своеобразно борется с дефиц...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel весьма своеобразно борется с дефицитом памяти, сохраняя поставки процессоров с поддержкой DDR4

Если из неофициальных источников нам известно о сокращении объёмов поставок процессоров Intel прежних поколений, то представители компании говорят о несколько другой тактике. Компания, по их словам, собирается продолжать поставки процессоров с поддержкой устаревших типов памяти, чтобы облегчить последствия дефицита памяти для конечных потребителей.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

В эту логику, по словам Tom’s Hardware, укладывается сохранение поставок процессоров Raptor Lake в качестве одной из мер по борьбе с дефицитом памяти. «Мы располагаем продуктами с поддержкой DDR4 как в настольном, так и в мобильном сегментах. В случае с Raptor Lake, мы не снимаем их с производства. Мы будем обеспечивать наличие на рынке тех продуктов, которые позволяют обеспечить потребности старых типов памяти, если они при этом сохранят свою доступность и дешевизну», — пояснил позицию Intel старший директор по управлению продуктами клиентского подразделения компании Ниш Нилалоджанан (Nish Neelalojanan).

В случае с представленными недавно процессорами Wildcat Lake компания Intel, по его словам, готова обеспечивать работоспособность ПК даже с минимальным объёмом памяти. В частности, использующие одноканальный доступ к памяти процессоры Wildcat Lake будут соседствовать в ноутбуках с 8 Гбайт памяти в начальной конфигурации. Быстродействие при этом должно оставаться на разумном уровне. Как подчеркнул Нилалоджанан, центральный процессор больше не определяет стоимость всего ПК, теперь она в большей мере зависит от цен на память. Характерно, что конкурирующая AMD с целью учёта интересов покупателей DDR4 не поленилась вернуть на рынок процессоры типа Ryzen 7 5800X3D, которые пришлось производить заново с учётом доступных на текущий период технологий и адаптировать к современной конъюнктуре.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
У Intel новый кризис с техпроцессом 18A: партнёры жалуются на нарастающий дефицит Panther Lake и Wildcat Lake
Дефицит процессоров бьёт по рынку сильнее, чем рынок памяти
Intel выпустила процессоры Core 300 Wildcat Lake для недорогих ноутбуков
Глава Intel заявил, что доминированию x86-совместимой архитектуры в серверном сегменте ничего не угрожает
Phison представила контроллеры для SSD с PCIe 6.0 и эталонные накопители на их основе
Samsung показала на Computex 2026 макет стека памяти HBM5
Теги: ddr4, intel, raptor lake, wildcat lake, дефицит
ddr4, intel, raptor lake, wildcat lake, дефицит
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай без предупреждения запустил ракету «Чанчжэн-12B» — свой аналог Falcon 9
Google выпустила мультимодальную ИИ-модель Gemma 4 12B, которая запустится прямо на ноутбуке
Их делали инженеры, а не маркетологи: Thermal Grizzly представила свои первые вентиляторы для ПК
Wildberries разрабатывает отечественный мессенджер — его уже используют сотрудники
«У потребителей огромный выбор»: глава Valve Гейб Ньюэлл отверг обвинения в монополии Steam
Amazon встроила в поиск ИИ-картинки несуществующих товаров, чтобы помочь найти настоящие 6 ч.
Второе сюжетное дополнение к Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 завершит поддержку игры — трейлер и дата выхода The Flower & The Flame 8 ч.
Цукерберг хочет, чтобы ИИ Meta управлял всем бизнесом пользователей 10 ч.
Meta в европейском суде не смогла избавиться от статуса «привратника» 10 ч.
Колонку Creative превратили в инструмент для взлома ПК — компания уязвимость отрицает и исправлять не будет 10 ч.
Microsoft планирует «вызвать зависимость» пользователей от своего нового ИИ-помощника Scout 11 ч.
Новая игра разработчиков Shovel Knight обеспечила студии светлое будущее — раскрыты продажи Mina the Hollower 11 ч.
Meta, Microsoft, SpaceX и спецслужбы разгромили международную сеть интернет-мошенников 11 ч.
Исследователи создали червя на основе ИИ — он может использовать любую известную компьютерную уязвимость 12 ч.
В один день с Control Resonant выйдет психологический хоррор Silent Hill: Townfall — с туманным островом конца 90-х и видом от первого лица 15 ч.
Новая статья: ИИтоги мая 2026 г.: AI knows best, но это не точно 4 ч.
Wentai представила первый в мире блок питания с сертификатом Cybenetics Diamond — AiBARZA Aldan-D1515 на 1300 Вт 6 ч.
Surface Laptop Ultra получил нестандартно большой порт USB-C — Microsoft не раскрывает, в чём его секрет 6 ч.
Corsair показала прозрачный блок питания HX1000i Shift Crystal 6 ч.
Учёные построили первый в мире кремниевый спинтронный чип для вероятностных ИИ-вычислений 6 ч.
Импортозамещение по-европейски: ЕС запустил большой план по снижению зависимости от США и Китая в чипах, ИИ и облаках 8 ч.
Запущен крупнейший в мире частный лазер — он должен приблизить эпоху термояда 9 ч.
Репортаж со стенда MSI на Computex 2026: материнские платы, уникальные видеокарты, СЖО, корпуса и блоки питания 11 ч.
Intel применила твердотельный кулер Frore AirJet Mini в эталонном 11-мм ноутбуке с Wildcat Lake 11 ч.
Thermaltake показала CAPO X — огромный корпус за $190 для сборки сразу двух игровых ПК 11 ч.