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Курс биткоина снова рухнул ниже $70 000 — сейчас криптовалюта торгуется в районе $67 тысяч

Накануне биткоин впервые с апреля опустился ниже отметки в $70 000, в какой-то момент цена опускалась более чем на 6 % до $66 954,99, и это самый низкий уровень с 5 апреля. Монета Ethereum потеряла 4,7 %; в минус ушли акции криптовалютного сектора: Strategy просела на 9 %, Galaxy — на 5,9 %, Coinbase — на 4,7 %.

Источник изображения: coindesk.com

Источник изображения: coindesk.com

Strategy, пионер в сфере крупных операций с биткоином, сама спровоцировала негативную динамику, сообщив в понедельник, 1 июня, о продаже небольшого количества биткоинов — впервые с 2022 года. Хотя компания и предупредила об этом, она поступила вразрез с мантрой, которую всегда твердил её основатель и председатель совета директоров Майкл Сэйлор: «Никогда не продавайте свои биткоины».

Это напугало инвесторов и привело к череде ликвидаций длинных позиций, которые дополнительно ускорили падение. Когда использующие кредитное плечо трейдеры, которые играют на повышение, вынуждены закрывать свои позиции, биржи автоматически в принудительном порядке продают их активы, чтобы покрыть убытки. Только за последние сутки криптовалютные биржи зафиксировали ликвидацию длинных позиций на сумму $594 млн.

Биткоину никак не удаётся вернуться к октябрьскому рекордному показателю выше отметки $126 тыс. И если традиционные ценные бумаги на фоне ближневосточного конфликта выходят на исторические максимумы, то криптовалютному сектору это не удаётся. Это ставит под сомнение оба доминирующих нарратива о биткоине: что в условиях геополитической нестабильности выигрывает «цифровое золото», и что он торгуется как высокодоходная технологическая акция. По состоянию на понедельник из привязанного к биткоину биржевого фонда (ETF) уже 11-й день подряд фиксировался чистый отток средств, и это самая длинная серия за всю его недолгую историю.

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Теги: биткоин, криптовалюта, цена
биткоин, криптовалюта, цена
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