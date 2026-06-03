Tomb Raider: Legacy of Atlantis получил точную дату релиза, новый трейлер и скриншоты — ремейк классической Tomb Raider не выйдет в 2026 году

Разработчики из студий Crystal Dynamics и Flying Wild Hog опубликовали новый трейлер приключенческого экшена Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Свежий наглядный материал, представленный в рамках июньской State of Play, сопроводили точной датой релиза.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis позиционируется как «потрясающее переосмысление» игры 1996 года. Новый видеоролик даёт возможность фанатам серии оценить, как будут выглядеть знакомые по экшену 30-летней давности локации и переработанные геймплейные механики.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Ремейк самой первой Tomb Raider на базе Unreal Engine 5 уже доступен для предзаказа за $60. За оформление предварительной покупки стандартного издания геймеры получат уникальный облик для главной героини. Владельцам Deluxe-издания дополнительно гарантирован доступ за 48 часов до релиза, облик Parisian Fugitive и небольшой сюжетный контент.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis выйдет только в 2027 году — известный инсайдер предсказал это ещё несколько месяцев назад. Релиз состоится 12 февраля на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Версия для Switch 2 тоже в планах, но выйдет позднее. На всех цифровых площадках, где продаётся игра, появились свежие скриншоты.