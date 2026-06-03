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Тест 3DMark для трассировки лучей получил поддержку нативного 4K, ИИ-масштабирования и генерации кадров

На стенде Thermal Grizzly на выставке Computex 2026 была замечена обновлённая версия теста 3DMark, который включает в себя новые испытания, в том числе работы функций масштабирования с использованием искусственного интеллекта.

Источник изображений: youtube.com/@computerbase

Источник изображения: youtube.com/@computerbase

Новую версию программы охарактеризовали как «перспективный флагманский бенчмарк трассировки лучей сверхвысокого класса». В него вошли замеры показателей производительности нативного режима 4K, алгоритмов масштабирования с помощью ИИ и функции генерации кадров. Это значит, что бенчмарк будет замерять производительность не только в задачах рендеринга, но и в задачах построения и генерации кадров, специфичных для конкретного производителя или на уровне API.

Обновлённая версия бенчмарка проходит с пометкой «в разработке», а также обозначается как «тест трассировки лучей нового поколения» — для замеров используется сцена с изображением коридора в научно-фантастическом стиле с отражающими поверхностями и ярким прямым освещением. Результаты тестов не пока не упоминаются, также как дата выхода бенчмарка, связанные с API подробности, требования к видеокарте или поддерживаемые технологии масштабирования.

Ответственная за бенчмарк компания UL уже предлагает тесты для функции трассировки лучей. 3DMark Speed Way описывается как бенчмарк DirectX 12 Ultimate для высокопроизводительных игровых ПК с DXR 1.1, трассировкой лучей для глобального освещения и трассировкой лучей для отражений при разрешении 2560 × 1440 пикселей. Port Royal также выступает бенчмарком с трассировкой лучей при разрешении 2560 × 1440 пикселей для видеокарт с поддержкой DirectX Raytracing. В наборе 3DMark также есть тест Steel Nomad для растровой графики в нативном разрешении 4K — он выступает заменой ресурсоёмкому Time Spy без трассировки лучей.

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Теги: 3dmark, трассировка лучей, бенчмарк, computex 2026
3dmark, трассировка лучей, бенчмарк, computex 2026
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