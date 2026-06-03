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Apple попала в яблочко: бюджетный MacBook Neo оказался бестселлером и открыл новые рынки

Спустя без малого три месяца после начала продаж Apple MacBook Neo продолжает формировать историю успеха, помогая компании привлекать новых клиентов и действуя вразрез с привычными представлениями о компьютерах Mac.

По итогам I квартала Apple отгрузила 1,1 млн MacBook Neo — больше, чем новых MacBook Air (900 тыс.) и MacBook Pro (550 тыс.), гласит статистика IDC. Это примечательно, потому что в I квартале MacBook Neo продавался всего около трёх недель, а с апреля объёмы его поставок начали резко расти. При цене от $599 он примерно на 45 % дешевле базового MacBook Air, выступая продуктом для охвата более широкой аудитории. Он сохранил привлекательный внешний вид ноутбуков Apple, в том числе алюминиевый корпус и 13-дюймовый дисплей Liquid Retina, но стал результатом некоторых компромиссов: у него всего 8 Гбайт памяти и процессор A18 Pro вместо более мощных чипов Apple M.

Рынок реагирует на стратегию Apple благосклонно — спрос на MacBook Neo превзошёл ожидания в нескольких странах. На США в I квартале пришлись 44 % поставок модели, в Индии было отгружено 18 тыс. экземпляров: здесь он стоит от 69 900 рупий ($733), тогда как базовый MacBook Air оценён в 119 900 рупий ($1260). Высокий спрос на него спровоцировал и рост цен на ноутбуки с Windows. Популярность MacBook Neo поможет Apple изменить свою стратегию на рынках вроде Индии, где наиболее востребованными были, в частности, MacBook Air на чипах M1, M2 и M3, которые активно раскупали во время распродаж.

О «запредельной» реакции потребителей на MacBook Neo сообщил даже глава Apple Тим Кук (Tim Cook). Он признал, что компьютер оказался в дефиците и что новая модель способствовала установлению нового рекорда по количеству новых пользователей Mac. Значение модели не ограничивается только первыми продажами, считают аналитики Counterpoint Research. Бюджетный ноутбук помогает компании как расширять клиентскую базу, так и выступать на равных с конкурентами в сегменте недорогих моделей, где продукция Mac исторически почти не была представлена. Есть мнение, что Apple увеличит свою долю на рынке ноутбуков в ценовом диапазоне от $400 до $699 с 2 % до 15 %. Особенно актуально это в условиях роста цен на память и «шринкфляции» — снижения технических характеристик компьютеров.

Успех MacBook Neo уже побудил конкурентов к ответным действиям: Dell представила новый XPS 13 по цене от $699 в той же категории и признала, что бюджетный компьютер от Apple продемонстрировал высокий спрос на качественные ноутбуки по доступным ценам.

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Теги: apple, macbook neo, ноутбук
apple, macbook neo, ноутбук
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