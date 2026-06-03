Исследователи создали червя на основе ИИ — он может использовать любую известную компьютерную уязвимость

Исследователи из Университета Торонто создали с помощью общедоступных ИИ-моделей прототип червя, способного использовать любую известную компьютерную уязвимость. Такие черви могут распространяться по сетям и вызывать хаос в интернете, пишет Engadget.

Обычно типичный компьютерный червь разрабатывается программистами для использования конкретных сетевых уязвимостей и может быть остановлен путем их исправления. В свою очередь, канадские исследователи, работая в защищённой закрытой среде и принимая обширные меры предосторожности, использовали ИИ-модели с открытым исходным кодом для создания гораздо более сложного прототипа червя, который распространился по тестовой сети команды без вмешательства человека.

Этот тип червя способен адаптировать свои действия к различным типам уязвимостей на нескольких платформах, включая Linux, Windows и устройства IoT. Он собирает данные по мере продвижения по сети, перехватывая пароли и обнаруживая новые уязвимости, которые помогают ему захватить контроль над другими машинами. В случае, если на компьютере уязвимость была обнаружена и исправлена​​, червь может использовать для повторной атаки на него другие уязвимости.

Вдобавок ко всему, червь использует вычислительную мощность заражённых машин для продолжения своих действий и выработки стратегии будущих атак. «Хакерам обычно приходилось отдавать приоритет наиболее ценным целям, поскольку время и вычислительные ресурсы были ограничены, — говорит ведущий автор проекта Николас Паперно (Nicolas Papernot). — Но теперь, после запуска червя, стоимость его использования снижается почти до нуля».

Созданный исследователями прототип червя может использовать только известные уязвимости и не может находить неизвестные, как разработанная Anthropic модель Mythos. Однако злоумышленники вполне могли бы адаптировать его для поиска и использования новых уязвимостей — что сделало бы его практически неуязвимым в случае распространения. «Во взаимосвязанном мире ни одна система не застрахована от этой угрозы, — сказал Паперно. — Распространение этих результатов — первый шаг к тому, чтобы побудить исследователей, лидеров отрасли и политиков к действиям — и как можно быстрее».