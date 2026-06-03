Сегодня 04 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Исследователи создали червя на основе ИИ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Исследователи создали червя на основе ИИ — он может использовать любую известную компьютерную уязвимость

Исследователи из Университета Торонто создали с помощью общедоступных ИИ-моделей прототип червя, способного использовать любую известную компьютерную уязвимость. Такие черви могут распространяться по сетям и вызывать хаос в интернете, пишет Engadget.

Источник изображения: University of Toronto/Engadget

Источник изображения: University of Toronto/Engadget

Обычно типичный компьютерный червь разрабатывается программистами для использования конкретных сетевых уязвимостей и может быть остановлен путем их исправления. В свою очередь, канадские исследователи, работая в защищённой закрытой среде и принимая обширные меры предосторожности, использовали ИИ-модели с открытым исходным кодом для создания гораздо более сложного прототипа червя, который распространился по тестовой сети команды без вмешательства человека.

Этот тип червя способен адаптировать свои действия к различным типам уязвимостей на нескольких платформах, включая Linux, Windows и устройства IoT. Он собирает данные по мере продвижения по сети, перехватывая пароли и обнаруживая новые уязвимости, которые помогают ему захватить контроль над другими машинами. В случае, если на компьютере уязвимость была обнаружена и исправлена​​, червь может использовать для повторной атаки на него другие уязвимости.

Вдобавок ко всему, червь использует вычислительную мощность заражённых машин для продолжения своих действий и выработки стратегии будущих атак. «Хакерам обычно приходилось отдавать приоритет наиболее ценным целям, поскольку время и вычислительные ресурсы были ограничены, — говорит ведущий автор проекта Николас Паперно (Nicolas Papernot). — Но теперь, после запуска червя, стоимость его использования снижается почти до нуля».

Созданный исследователями прототип червя может использовать только известные уязвимости и не может находить неизвестные, как разработанная Anthropic модель Mythos. Однако злоумышленники вполне могли бы адаптировать его для поиска и использования новых уязвимостей — что сделало бы его практически неуязвимым в случае распространения. «Во взаимосвязанном мире ни одна система не застрахована от этой угрозы, — сказал Паперно. — Распространение этих результатов — первый шаг к тому, чтобы побудить исследователей, лидеров отрасли и политиков к действиям — и как можно быстрее».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google одним махом исправила 124 уязвимости в Android — одну из них вовсю использовали хакеры
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений
Microsoft проигнорировала баги Windows, а потом пригрозила уголовным делом исследователю за их публикацию
Meta✴ передумала следить за всеми действиями сотрудников после волны недовольства
Трамп всё-таки подписал указ об обязательных проверках ИИ-моделей — его считают угрозой для отрасли ИИ
Anthropic доверит свой самый опасный ИИ Mythos 150 организациям в 15 странах по всему миру
Теги: информационная безопасность, червь, ии, уязвимость
информационная безопасность, червь, ии, уязвимость
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай без предупреждения запустил ракету «Чанчжэн-12B» — свой аналог Falcon 9
Google выпустила мультимодальную ИИ-модель Gemma 4 12B, которая запустится прямо на ноутбуке
Их делали инженеры, а не маркетологи: Thermal Grizzly представила свои первые вентиляторы для ПК
Wildberries разрабатывает отечественный мессенджер — его уже используют сотрудники
Cybertruck спешит на помощь: провальный пикап Tesla поступил на службу в МЧС Казахстана
Amazon встроила в поиск ИИ-картинки несуществующих товаров, чтобы помочь найти настоящие 6 ч.
Второе сюжетное дополнение к Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 завершит поддержку игры — трейлер и дата выхода The Flower & The Flame 9 ч.
Цукерберг хочет, чтобы ИИ Meta управлял всем бизнесом пользователей 10 ч.
Meta в европейском суде не смогла избавиться от статуса «привратника» 10 ч.
Колонку Creative превратили в инструмент для взлома ПК — компания уязвимость отрицает и исправлять не будет 10 ч.
Microsoft планирует «вызвать зависимость» пользователей от своего нового ИИ-помощника Scout 11 ч.
Новая игра разработчиков Shovel Knight обеспечила студии светлое будущее — раскрыты продажи Mina the Hollower 11 ч.
«У потребителей огромный выбор»: глава Valve Гейб Ньюэлл отверг обвинения в монополии Steam 11 ч.
Meta, Microsoft, SpaceX и спецслужбы разгромили международную сеть интернет-мошенников 12 ч.
Исследователи создали червя на основе ИИ — он может использовать любую известную компьютерную уязвимость 12 ч.
Новая статья: ИИтоги мая 2026 г.: AI knows best, но это не точно 5 ч.
Wentai представила первый в мире блок питания с сертификатом Cybenetics Diamond — AiBARZA Aldan-D1515 на 1300 Вт 6 ч.
Surface Laptop Ultra получил нестандартно большой порт USB-C — Microsoft не раскрывает, в чём его секрет 6 ч.
Corsair показала прозрачный блок питания HX1000i Shift Crystal 7 ч.
Учёные построили первый в мире кремниевый спинтронный чип для вероятностных ИИ-вычислений 7 ч.
Импортозамещение по-европейски: ЕС запустил большой план по снижению зависимости от США и Китая в чипах, ИИ и облаках 8 ч.
Запущен крупнейший в мире частный лазер — он должен приблизить эпоху термояда 9 ч.
Репортаж со стенда MSI на Computex 2026: материнские платы, уникальные видеокарты, СЖО, корпуса и блоки питания 11 ч.
Intel применила твердотельный кулер Frore AirJet Mini в эталонном 11-мм ноутбуке с Wildcat Lake 11 ч.
Thermaltake показала CAPO X — огромный корпус за $190 для сборки сразу двух игровых ПК 11 ч.