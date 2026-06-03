Сегодня 04 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости на острие науки Научное сообщество скептически отнеслось...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Научное сообщество скептически отнеслось к квантовому процессору Microsoft Majorana 2

Microsoft рассказала о квантовом процессоре собственной разработки Majorana 2 и заявила о прорыве, который поможет в создании стабильного работоспособного квантового компьютера к 2029 году. Научное сообщество, однако, вновь отнеслось к проекту скептически, поставив под сомнение сами физические основы этой разработки.

Источник изображений: microsoft.com

Источник изображений: microsoft.com

Компания назвала свой новейший квантовый чип Majorana 2 в честь существующей только в теории майорановской квазичастицы, которую она намерена использовать в качестве основы для нового топологического подхода к квантовым вычислениям. При сверхнизких температурах, утверждают в Microsoft, электроны вынуждены действовать коллективно, формируя майорановские квазичастицы, которые теоретически более устойчивы к физическому «шуму», из-за которого в других квантовых системах возникают ошибки.

Если упростить, подход Microsoft — это своего рода сплетение тонких волокон в прочную верёвку: топологические квантовые биты (кубиты) создаются посредством управления множеством майорановских частиц на одном устройстве. Теоретически этот метод квантовых вычислений способен масштабироваться лучше, чем остальные, и Microsoft утверждает, что сможет размещать миллионы кубитов на одном чипе. Такое решение способно дать компании значительное преимущество в гонке за создание квантового компьютера, способного при решении определённых задач превзойти любую из существующих машин.

В действительности репутация компании в рамках данного проекта была подпорчена. В 2021 году Microsoft была вынуждена отозвать направленную в журнал Nature статью после того, как независимые учёные указали, что результаты практической части исследования могли быть получены из-за дефектов материала, а не потому, что существует топологический кубит. Физики высказывали аналогичные опасения по поводу нескольких последующих публикаций компании и представленного в прошлом году чипа Majorana 1, в основу которого легла ставшая предметом спора технология.

Спорным учёные назвали и препринт (PDF) новой статьи, ещё не прошедшей рецензирование. Инженеры Microsoft заменили алюминиевый сверхпроводник на свинцовый, что, по их словам, помогло увеличить время жизни гипотетического кубита — теперь оно составляет от 20 секунд до 1 минуты за счёт улучшения «топологического зазора», предотвращающего возникновение ошибок. Компания заявила, что добилась «быстрого прогресса» и теперь может ускорить реализацию своей дорожной карты, чтобы продемонстрировать «масштабируемые, практичные квантовые вычисления» к 2029 году.

Представленные в новом препринте данные, вероятно, были получены по результатам нескольких опытов на одном устройстве, заявил физик из шотландского Университета Сент-Эндрюс Генри Легг (Henry Legg). «Можно увидеть что-то удивительное на одном устройстве и больше никогда этого не увидеть, потому что это какой-то случайный артефакт. Нужно много устройств, а в статье показано не это», — отметил учёный.

«Если бы это была работа любого другого коллектива или аспиранта, она бы никогда не прошла рецензирование. Этот новый препринт не имеет научно-исследовательской основы, которую можно было бы считать прочной. Когда сегодня упоминают Microsoft, физики и специалисты по квантовым вычислениям просто посмеиваются или поднимают брови», — согласился с коллегой исследователь в области квантовых вычислений из Питтсбургского университета Сергей Фролов. Он также напомнил, что последний препринт такого рода от Microsoft не публиковался с лета прошлого года и, вероятно, был отклонён ведущими научными журналами.

В Microsoft, однако, продолжают настаивать на своём. «Чтобы изобрести транзистор, Bell Labs не нужно было доказывать, что электрон существует. Нам действительно пришлось доказать, что майорановские квазичастицы и лежащая в их основе теория реальны», — подчеркнул исполнительный вице-президент Microsoft Джейсон Зандер (Jason Zander).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Учёные построили первый в мире кремниевый спинтронный чип для вероятностных ИИ-вычислений
Microsoft планирует «вызвать зависимость» пользователей от своего нового ИИ-помощника Scout
D-Wave пообещала создать к 2032 году универсальный квантовый компьютер — лучший, чем у других
Учёные создали генератор идеальной случайности — надёжной, как швейцарские часы
Выпущена первая в мире игра для квантового компьютера — квантовый гейминг может попробовать каждый
Microsoft анонсировала квантовый процессор Majorana 2, который позволит проводить вычисления в 1000 раз надёжнее, чем раньше
Теги: microsoft, majorana, квантовые вычисления
microsoft, majorana, квантовые вычисления
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай без предупреждения запустил ракету «Чанчжэн-12B» — свой аналог Falcon 9
Google выпустила мультимодальную ИИ-модель Gemma 4 12B, которая запустится прямо на ноутбуке
Их делали инженеры, а не маркетологи: Thermal Grizzly представила свои первые вентиляторы для ПК
Wildberries разрабатывает отечественный мессенджер — его уже используют сотрудники
«У потребителей огромный выбор»: глава Valve Гейб Ньюэлл отверг обвинения в монополии Steam
Amazon встроила в поиск ИИ-картинки несуществующих товаров, чтобы помочь найти настоящие 6 ч.
Второе сюжетное дополнение к Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 завершит поддержку игры — трейлер и дата выхода The Flower & The Flame 8 ч.
Цукерберг хочет, чтобы ИИ Meta управлял всем бизнесом пользователей 10 ч.
Meta в европейском суде не смогла избавиться от статуса «привратника» 10 ч.
Колонку Creative превратили в инструмент для взлома ПК — компания уязвимость отрицает и исправлять не будет 10 ч.
Microsoft планирует «вызвать зависимость» пользователей от своего нового ИИ-помощника Scout 11 ч.
Новая игра разработчиков Shovel Knight обеспечила студии светлое будущее — раскрыты продажи Mina the Hollower 11 ч.
Meta, Microsoft, SpaceX и спецслужбы разгромили международную сеть интернет-мошенников 11 ч.
Исследователи создали червя на основе ИИ — он может использовать любую известную компьютерную уязвимость 12 ч.
В один день с Control Resonant выйдет психологический хоррор Silent Hill: Townfall — с туманным островом конца 90-х и видом от первого лица 15 ч.
Новая статья: ИИтоги мая 2026 г.: AI knows best, но это не точно 4 ч.
Wentai представила первый в мире блок питания с сертификатом Cybenetics Diamond — AiBARZA Aldan-D1515 на 1300 Вт 6 ч.
Surface Laptop Ultra получил нестандартно большой порт USB-C — Microsoft не раскрывает, в чём его секрет 6 ч.
Corsair показала прозрачный блок питания HX1000i Shift Crystal 6 ч.
Учёные построили первый в мире кремниевый спинтронный чип для вероятностных ИИ-вычислений 6 ч.
Импортозамещение по-европейски: ЕС запустил большой план по снижению зависимости от США и Китая в чипах, ИИ и облаках 8 ч.
Запущен крупнейший в мире частный лазер — он должен приблизить эпоху термояда 9 ч.
Репортаж со стенда MSI на Computex 2026: материнские платы, уникальные видеокарты, СЖО, корпуса и блоки питания 11 ч.
Intel применила твердотельный кулер Frore AirJet Mini в эталонном 11-мм ноутбуке с Wildcat Lake 11 ч.
Thermaltake показала CAPO X — огромный корпус за $190 для сборки сразу двух игровых ПК 11 ч.