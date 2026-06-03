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Инвесторы уверены, что человекоподобные роботы изменят жизнь людей и промышленность за 10 лет

Генеральный директор SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) в беседе с журналистами CNBC заявил, что именно в физическом ИИ и робототехнике он видит появление следующей компании с капитализацией в триллион долларов. Человекоподобные роботы всё чаще попадают в заголовки газет и, по мнению экспертов, эти машины изменят мир в течение следующего десятилетия, а связанная с ними индустрия вырастет в 100 раз по мере развития физических возможностей ИИ.

Источник изображения: Unitree Robotics

Источник изображения: Unitree Robotics

Глава отдела тематических исследований FICC в Barclays и соавтор исследования банка «ИИ становится физическим» Зорница Тодорова (Zornitza Todorova) заявила, что наступило десятилетие роботов. «Человекоподобная робототехника действительно находится на подъёме. Размер рынка сегодня невелик — $2–3 млрд, но мы считаем, что к 2035 году он вырастет до $200 млрд», — рассказала Тодорова.

В опубликованном ранее в этом месяце отчёте Тодоровой сказано, что человекоподобные роботы станут основой для «автоматизации 3.0». Исследователи считают, что такие машины смогут заполнить структурные пробелы на рынке труда, а старение населения, урбанизация и изменение карьерных предпочтений приведут к тому, что «грязная, скучная и опасная» работа останется роботам.

«Они уже выполняют простые, чётко определённые задачи, такие как подъём коробок или сортировка деталей на конвейере, помогая заполнить вакансии, на которых не хватает людей. Но, несмотря на это, предстоит сделать ещё многое, и технология развивается действительно быстро», — считает Тодорова. «Я думаю, мы находимся на пороге трансформации, мы только начинаем понимать, на что способны человекоподобные роботы, и по мере того, как технология будет развиваться, модели будут становиться лучше и быстрее реагировать на события в реальном мире. Я думаю, мы увидим множество вариантов применения в более ориентированных на услуги сферах», — добавила она.

По мнению Тодоровой, большие возможности на западных рынках появятся, когда физический ИИ станет применим в сфере услуг, поскольку именно там формируется значительная часть экономического роста Запада. В отчёте Barclays прогнозируются две волны развёртывания человекоподобных роботов: первая уже идёт и продлится до 2030 года в таких секторах, как производство, логистика, сельское хозяйство и строительство, а вторая начнётся после 2030 года, когда роботы будут развёрнуты в других сегментах, таких как здравоохранение, уход за пожилыми людьми, образование и гостиничный бизнес.

Источник изображения: UBTech Robotics

Источник изображения: UBTech Robotics

В отчёте отмечается, что Китай «является глобальным двигателем робототехники и инновационной лабораторией». Это связано с тем, что на долю Поднебесной в настоящее время приходится примерно половина всех введённых в эксплуатацию промышленных роботов — 300 тыс. машин против 34 тыс. в США. При этом плотность роботов в Китае выросла на 600 % — почти до 500 единиц на 10 тыс. рабочих мест — в период с 2016 года. Исследователи отметили, что Китай «доминирует в производстве и развёртывании человекоподобных роботов»: на долю страны пришлось 85 % введённых в прошлом году в эксплуатацию машин. Важно и то, что Китай производит роботов «примерно вдвое дешевле западных конкурентов — обычно в пределах $50 000».

Управляющий азиатским фондом Jupiter Asset Management стоимостью $3,69 млрд Джейсон Пидкок (Jason Pidcock) уверен, что через десятилетие «мир будет совершенно другим» благодаря развитию робототехники. «Через 10 лет человекоподобные роботы будут повсюду. Возможно, у вас дома будет один. У ваших друзей или членов семьи точно будет человекоподобный робот. Заводы будут полны ими. Вооружённые силы и правительственные учреждения будут полны ими», — уверен Пидкок.

Он добавил, что внедрение человекоподобных роботов кардинально повысит производительность, отметив, что само производство таких машин потребует выпуска как аппаратного, так и программного обеспечения. «Азия будет лидером в предоставлении этих технологий, и это значительная часть того, во что мы инвестируем», — сообщил Пидкок. За год находящийся под его управлением фонд вырос на 49,2 %. В число его крупнейших активов входят акции MediaTek, TSMC, Samsung, Foxconn, ST Engineering и Singtel.

Старший аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз (Dan Ives) считает, что человекоподобные роботы могут стать «одной из крупнейших рыночных возможностей» в период ИИ-революции. Айвз управляет фондом ETF Wedbush AI Revolution, который с начала года вырос на 4,19 %. В число его крупнейших активов входят ценные бумаги Micron, AMD, Broadcom и Nvidia.

Айвз отметил, что ведущие компании, занимающиеся разработкой человекоподобных роботов, остаются частными. «Мы видим, что Китай сейчас является явным лидером на этом направлении. США играют в догонялки», — считает аналитик. Он также выразил уверенность, что этот сегмент рынка вырастет до триллионов долларов в течение десятилетия и «со временем изменит то, как работают потребители и предприятия».

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Теги: человекообразный робот, роботы, робототехника
человекообразный робот, роботы, робототехника
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