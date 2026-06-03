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«Достойный наследник Dark Messiah of Might and Magic»: ролевой экшен Fatekeeper порадовал пользователей Steam, но не всех

Вышедший накануне в раннем доступе Steam ролевой экшен от первого лица Fatekeeper, созданный немецкой студией Paraglacial (основана экс-разработчиками Titan Quest 2), заслужил первые отзывы пользователей.

Источник изображений: THQ Nordic

Источник изображений: THQ Nordic

На старте Fatekeeper предлагает основные геймплейные механики, фрагменты сюжета, поддержку английского языка, контент примерно на два часа и значительную скидку относительно цены релизной версии.

За первые сутки с запуска раннего доступа Fatekeeper получила в Steam около 1,9 тыс. «в основном положительных» отзывов — рейтинг игры в сервисе цифровой дистрибуции Valve на момент публикации составляет 77 %.

Первые покупатели хвалят переклички с культовой Dark Messiah of Might and Magic, демократичную цену (559 рублей до 16 июня), оптимизацию и графику. «Достойный наследник Dark Messiah of Might and Magic», — уверен Redarkduke.

Авторы негативных обзоров Fatekeeper сетуют на нехватку контента (даже для раннего доступа), обилие багов, плохой баланс, неудачную боевую систему, однообразную прокачку и отсутствие русского языка.

Тем временем пиковый онлайн Fatekeeper на старте раннего доступа Steam достиг 6,4 тыс. одновременных игроков, что существенно выше результата той же Dark Messiah of Might and Magic — 623 человека в одиночном режиме и 4,5 тыс. в мультиплеере.

События Fatekeeper разворачиваются в охваченном войной фэнтезийном мире, где игрокам предстоит овладеть мечом, искусством магии и мощными реликвиями. Полноценный релиз ожидается через полтора года.

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Теги: fatekeeper, paraglacial, thq nordic, ролевой экшен
fatekeeper, paraglacial, thq nordic, ролевой экшен
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