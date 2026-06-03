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Amazon встроила в поиск ИИ-картинки несуществующих товаров, чтобы помочь найти настоящие

Amazon обновила поисковую строку в мобильном приложении, добавив функцию генерации ИИ-изображений товаров на основе текстового описания пользователя. На текущем этапе инструмент работает только с категориями одежды и товаров для дома, позволяя выбрать наиболее подходящее сгенерированное изображение и затем найти похожие товары в каталоге.

Источник изображений: Amazon

Источник изображений: Amazon

Amazon позиционирует нововведение как помощь пользователям, которые не могут вспомнить точное название товара или стиля, например описав «рубашку с драпированным воротником» вместо «рубашки с воротником-хомутом». Как отмечает The Verge, функция действительно может оказаться полезной в подобных сценариях, однако не даёт существенных преимуществ при поиске таких простых товаров, как, например, «синяя футболка».

Стоит отметить, что Google представила аналогичный инструмент в ИИ-режиме поиска (AI Mode) ещё в прошлом году, генерируя изображения несуществующих комплектов одежды и предметов декора для поиска реальных аналогов. Также онлайн-ретейлеры всё активнее интегрируют Gemini и ChatGPT в процессы покупок, а теперь к тренду подключилась и Amazon, развивая направление поиска по стилю (shop by style), хотя и использует иной подход к генерации контента.

В отличие от поисковой строки, функция shop by style выводит ИИ-коллажи с реальными товарами, доступными для покупки. Например, при запросе джинсовых шорт Amazon покажет карусель предложенных комплектов одежды с этим элементом гардероба, где сами наряды сгенерированы искусственным интеллектом, но изображённая одежда реально существует в каталоге. Обе функции появятся в приложениях Amazon для платформ Android и iOS.

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Теги: amazon, ии, нейросети
amazon, ии, нейросети
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