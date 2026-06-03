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Surface Laptop Ultra получил нестандартно большой порт USB-C — Microsoft не раскрывает, в чём его секрет

Анонсированный на этой неделе ноутбук Microsoft Surface Laptop Ultra вызвал немалый ажиотаж, поскольку он может стать одним из самых впечатляющих портативных компьютеров софтверного гиганта за всю историю. Помимо высокой производительности, которую обеспечивает Arm-процессор Nvidia RTX Spark, внимание привлекла ещё одна деталь — интерфейс USB Type-C увеличенного размера на правой стороне корпуса.

Источник изображения: Windows Central

Источник изображения: Windows Central

Вскоре после анонса Surface Laptop Ultra отраслевые журналисты обратили внимание на наличие необычного порта USB Type-C на правой стороне. Дело в том, что он оказался несколько большего размера, чем другие порты USB Type-C, расположенные на противоположной стороне корпуса.

В соцсетях быстро развернулось обсуждение этой особенности. Осведомлённый источник сообщил, что дизайн ноутбука Microsoft не будет меняться и устройство выйдет на рынок именно в таком виде. По всей видимости, представители Microsoft подтвердили, что один порт USB-C отличается от других, но по каким именно причинам, не уточнили. Предположительно, более крупный порт USB-С предназначен для совместного использования с фирменным кабелем с магнитным креплением. В дополнение к этому интерфейс позволит задействовать магнитный разъём Surface Connect, присутствующий в уже выпущенных ноутбуках компании.

Увеличенный порт USB-C не является реализацией, связанной с обеспечением подачи энергии при подключении кабелем к сети питания, что можно увидеть в некоторых других ноутбуках. Другие ноутбуки на базе платформ RTX Spark не имеют такого разъёма, за счёт чего Surface Laptop Ultra будет выделяться на их фоне ещё сильнее. Поскольку Microsoft планирует вывести новый ноутбук на рынок осенью этого года, больше информации о назначении увеличенного порта USB Type-C появится позднее в этом году.

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Теги: surface laptop ultra, microsoft, ноутбук
surface laptop ultra, microsoft, ноутбук
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