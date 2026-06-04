ИИ разрушил рынок труда: пострадали и соискатели, и работодатели

Современные системы искусственного интеллекта, которые должны были упростить процесс найма, значительно усложнили его. Соискатели при помощи чат-ботов с ИИ составляют однообразно хорошие резюме, а работодатели почти лишились времени и возможностей для их оценки, пишет The Atlantic.

Процесс найма превратился в некое подобие сайтов знакомств. Кандидаты подают заявки на сотни вакансий и не получают ответа; компании же получают резюме тысячами и с трудом успевают ответить. А ещё процесс найма стал напоминать маркетплейс: заявки утратили уникальность, рынок наводнён похожими предложениями, подскочило число мошенничеств, а на смену личному анализу пришла грубая оценка от алгоритмов. Люди мечтали, что Кремниевая долина найдёт способ упростить логику поиска работы и сделает этот процесс более справедливым: цифровые порталы будут принимать заявки от кого угодно и где угодно, а у работников будет доступ к шаблонам, пробным экзаменам и рекомендациям. На практике эти взаимоотношения превратились в сражение одних систем ИИ с другими.

Чат-боты сделали резюме и сопроводительные письма товаром: соискатели пользуются ими, чтобы улучшить свою письменную речь и составлять сводки своих достижений — за счёт «сжатия» и «гомогенизации» передаваемых данных среднее качество документов повысилось. В Кремниевой долине это явление называют «коллапсом сигнала». Раньше в резюме действительно было много преднамеренных и непреднамеренных сигналов, и специалисты по кадрам могли их анализировать, учитывая не только дипломы, сертификаты и знание языков программирования, но также ошибки форматирования, необычные отступления и излишне честные признания. Теперь все выглядят лучше, все смотрятся одинаково, все повторяют ключевые слова и используют броские глаголы действия. А кадровикам остаётся лишь пытаться отделить ценные сигналы от какофонии чат-ботов.

ИИ сократил время на написание заявок, люди сотнями отправляют их на разные платформы и часто вообще не получают ответа. Не получают обратной связи о своих сильных и слабых сторонах. Не получают информации, что им нужно сделать, чтобы получить работу, и какие навыки могут потребоваться для вакансии мечты. Коллапс сигналов происходит в обоих направлениях. К ИИ обращаются и работодатели: четыре из пяти используют его для сканирования резюме, а одна из пяти делегирует ИИ и собеседование. Всё больше кандидатов получают отказы вообще в каждой компании, куда обращаются. Решения о найме стали более однообразными. Десять или даже три года назад, указывают эксперты, кадровики выбирали выпускников известных им вузов — само по себе это не очень хорошо, но у разных людей были разные критерии отбора.

Всё чаще даёт о себе знать дискриминация по расовому признаку или по происхождению — таковы особенности алгоритмов. Соискатели упорно обращаются к ИИ при выполнении тестовых заданий — доля попыток обмануть потенциального работодателя становится до несуразного большой. В итоге ИИ не ускоряет, а замедляет процесс найма, потому что кадровикам приходится тщательнее анализировать заявки и проверять биографические данные. Некоторые компании сделали обязательным как минимум одно личное собеседование; испытательные сроки продлеваются, чтобы проверить новичков в деле. Некоторые фирмы обратились к истокам: требуются рекомендации, проводятся проверки через сети выпускников, изучаются местные сайты по поиску работы, привлекаются хедхантеры. Но даже с этим методами рынку труда грозит закостенелость, а динамика бизнеса тускнеет. Увеличивается текучка: менеджеры увольняют неквалифицированных сотрудников, а неподходящие работники разочаровываются и уходят. Компании рискуют упускать сотрудников с нестандартным мышлением, которые помогли бы им совершить прорыв.