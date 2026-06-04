NASA завершило миссию марсианского зонда MAVEN — он так и не нашёлся после загадочной аварии на борту

3 июля 2026 года NASA официально попрощалось с миссией и зондом MAVEN — первым космическим аппаратом, специально созданным для изучения процессов в верхних слоях атмосферы Марса. Зонд проработал на орбите Красной планеты более 11 лет, хотя его основная миссия была рассчитана всего на один год. Последний раз сигнал от MAVEN был получен 6 декабря 2025 года, после чего аппарат неожиданно перестал выходить на связь.

Созданная NASA в феврале 2026 года комиссия по расследованию происшествия пришла к выводу, что аппарат уже не подлежит восстановлению. Что самое обидное, до того как скрыться за диском Марса все подсистемы MAVEN работали штатно, но после расчётного выхода из радиотени спутник не возобновил связь с Землёй.

Анализ чудом полученного из шума короткого фрагмента радиотелеметрии показал, что аппарат находился в безопасном режиме и вращался с необычно высокой скоростью. По предварительному выводу, это вращение привело к потере ориентации солнечных панелей и полному разряду аккумуляторов, после чего система связи не смогла возобновить работу. При этом первопричина самой аномалии пока не установлена — финальный отчёт NASA ожидает позднее в 2026 году.

Научное значение MAVEN NASA оценивает как исключительно высокое. Аппарат изучал, как солнечный ветер и солнечные бури постепенно «сдувают» марсианскую атмосферу в космос, помогая понять, почему древний Марс мог быть более тёплым и влажным, а затем превратился в холодную и сухую планету. Одним из важных результатов стало подтверждение того, что потери атмосферы резко усиливаются во время солнечных бурь. MAVEN также открыл несколько типов марсианских полярных сияний, включая протонные сияния, которые на Марсе могут возникать не только у полюсов, как на Земле, а практически повсеместно.

Кроме этого, MAVEN впервые измерил процесс атмосферного распыления у другой планеты: энергичные ионы врезаются в атмосферу Марса и выбивают из неё частицы газа, в частности аргона. Это нейтральный газ и его потеря в атмосфере обусловлена исключительно влиянием солнечного ветра. Аппарат также изучал, как глобальная пылевая буря 2018 года поднимала молекулы воды в верхние слои атмосферы и ускоряла её распыление в космос. За время работы команда MAVEN подготовила более 800 научных публикаций, а сам аппарат был важным элементом марсианской ретрансляционной сети NASA, передавая данные от марсоходов на Землю. Поэтому завершение миссии — это не просто потеря одного зонда, а закрытие одного из самых продуктивных этапов изучения атмосферы Марса.