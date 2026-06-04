«Это только начало»: Intel опровергла слухи о прекращении выпуска видеокарт Arc

Intel выразила уверенность в перспективах своего направления графических процессоров. Об этом заявил на выставке Computex 2026 один из руководителей компании в ответ на выраженные сомнения относительно их будущего.

«Графические процессоры — чрезвычайно важная часть нашей линейки [для] ПК. Если посмотреть на игры, как мобильные, так и для ПК, то увидите, что они приносят огромную прибыль. Мы хотим обеспечить себе важную роль в этом», — заявил ресурсу Tweakers Алекс Катузян (Alex Katouzian), гендиректор подразделения клиентских вычислительных устройств в Intel, отвечающий за потребительские продукты компании, включая линейку Arc. Его заявление указывает, что компания намерена и впредь выпускать видеокарты.

«В данный момент наши графические ядра демонстрируют очень хорошие результаты. С нами сотрудничают геймеры и разработчики игровых движков. Вы видели примеры, которые мы показали сегодня со сцены — это только начало. Думаю, мы продолжим двигаться в этом направлении», — добавил он. Компания вернулась на рынок видеокарт в 2022 году — семейство Arc Alchemist сопровождали ошибки и недоработки, но модели второго поколения Arc Battlemage показали более качественные результаты.

Ранее ходили слухи, что Intel намеревается выпустить флагманскую видеокарту Arc B770 — несколько источников в отрасли подтверждали, что она находится в разработке, и её выпуск якобы планировался на конец 2025 года. Сегодня логично предположить, что её выпуск компания отменила — ясности по поводу причин нет, но едва ли проекту способствовали заоблачные цены на память. Intel, переживающая непростые времена, сменила руководство; новый гендиректор Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) сообщал о намерении и дальше выпускать графические процессоры, но подразумевал в первую очередь системы искусственного интеллекта. Между тем, недавно Intel представила чипы Arc G3 для портативных консолей.