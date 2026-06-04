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«Мы изобретаем ПК заново»: Nvidia объяснила, почему не делает портативную консоль на RTX Spark

Когда Nvidia основную часть своей выручки получала на игровом рынке, она пыталась находить соответствующее применение и своим центральным процессорам Tegra, создавая на их основе портативные игровые устройства. Сейчас приоритеты компании так сильно сместились в серверный сегмент, что она открыто говорит — на создание современных портативных консолей на основе RTX Spark у неё нет времени.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

О возможности появления такой консоли у главы и основателя Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) спросили на Computex 2026, где компания представила свою масштабную инициативу RTX Spark по продвижению ИИ-процессоров с Arm-совместимой архитектурой в сегмент ПК под управлением Windows. Генеральный директор Nvidia так ответил на вопрос о создании игровой консоли на основе RTX Spark: «Если кто-нибудь захочет это сделать, мы поработаем с ним над этим. Но сейчас мы сосредоточены на кое-чём более крупном — изобретении ПК заново после 40 лет присутствия на рынке».

Хуанг пояснил, что всё многообразие приложений для x86-совместимых чипов должно безупречно работать на новой платформе, все игры для неё должны поддерживать средства борьбы с читерами, и всё это очень сложно в реализации. Nvidia работала с Microsoft на протяжении трёх лет, и с MediaTek на протяжении двух с половиной лет, чтобы вывести на рынок RTX Spark. Для Nvidia, по его словам, сейчас слишком важна возможность переопределить рынок ПК, и такая возможность выпадает раз в 40 лет, её важно использовать по полной и не распылять усилия на второстепенные задачи.

С одной стороны, подобные комментарии главы Nvidia могут в очередной раз показать, что игровой сегмент перестал быть для компании приоритетным. Действительно, по итогам прошлого квартала, как считают некоторые источники, собственно игровая выручка Nvidia опустилась ниже уровня в 5 % от совокупной, основные деньги компании приносит серверный сегмент. С другой стороны, вслед за чипом N1x в семействе RTX Spark выйдет и более скромный по характеристикам вариант N1, который уже сможет обеспечить приемлемое для портативной консоли энергопотребление. Возможно, его-то кто-то из партнёров Nvidia и захочет использовать в основе игровой консоли, но сама компания такую идею продвигать сейчас просто не готова.

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Теги: nvidia, rtx spark, игровые консоли, дженсен хуанг, computex 2026
nvidia, rtx spark, игровые консоли, дженсен хуанг, computex 2026
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