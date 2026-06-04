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«МегаФон»: всего 10 % телефонов в России готовы к работе в отечественных сетях 5G

В конце июня Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), как ожидается, даст добро на запуск операторами сети стандарта пятого поколения мобильной связи (5G) на имеющихся частотах и оборудовании, но для абонентов — физических лиц «сутево практически ничего не произойдёт», сообщил ресурсу РБК глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Источник изображения: Jonas Leupe/unsplash.com

Источник изображения: Jonas Leupe/unsplash.com

По словам главы «МегаФона» введение технейтральности, то есть возможности запустить 5G на имеющихся у операторов частотах, обеспечит рост скорости передачи примерно на 18-20 %. Так же он сообщил, что лишь около 10 % телефонов у абонентов в России сейчас поддерживает 5G. Помбухчан отметил, что такие компании, как Samsung и Apple пока не разблокировали в своих устройствах 5G для нашего региона и принимать сигнал сети в стандарте 5G в России сейчас можно на смартфонах лишь «некоторых китайских брендов». Другая проблема заключается в совместимости именно с российским диапазоном частот (4,63-4,99 ГГц), который будет выделен для построения сетей 5G, который отличается от наиболее популярных в остальном мире — работать с ним могут далеко не все смартфоны, даже если в целом они поддерживают 5G.

Гендиректор «МегаФона» назвал хайпом появление в рекламе некоторых операторов сообщений о грядущем запуске 5G. «Абоненты, физические лица ждут, что появление стандарта 5G что-то принесёт такое в их опыт пользования смартфонами, чего до сих пор не было. Это не так», — сообщил Помбухчан.

Он сообщил, что основные изменения после запуска 5G увидят корпоративные клиенты, для которых особенно важны задержка сигнала, скорость передачи больших объемов информации. Для этой категории с запуском 5G откроется возможность для создания новых решений для цифровых двойников предприятий, городов, карьеров, управления беспилотным транспортом, телемедицины.

Согласно прогнозу главы «МегаФона», через «год-полтора», когда российские производители телеком-оборудования наладят массовый выпуск базовых станций 5G, новый стандарт начнёт развиваться в первую очередь «с крупных городов, с мест наибольшего скопления людей — стадионы, площади, парки, там, где эффект может быть наибольший и качественно заметный для пользователей».

Помбухчан допустил, что услуга 5G будет несколько дороже, чем тарифы LTE, и предупредил, что «на выстраивание сетей 5G, так же как на выстраивание сетей LTE, потребуются годы».

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Теги: мобильная связь, 5g, россия
мобильная связь, 5g, россия
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