«МегаФон»: всего 10 % телефонов в России готовы к работе в отечественных сетях 5G

В конце июня Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), как ожидается, даст добро на запуск операторами сети стандарта пятого поколения мобильной связи (5G) на имеющихся частотах и оборудовании, но для абонентов — физических лиц «сутево практически ничего не произойдёт», сообщил ресурсу РБК глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы «МегаФона» введение технейтральности, то есть возможности запустить 5G на имеющихся у операторов частотах, обеспечит рост скорости передачи примерно на 18-20 %. Так же он сообщил, что лишь около 10 % телефонов у абонентов в России сейчас поддерживает 5G. Помбухчан отметил, что такие компании, как Samsung и Apple пока не разблокировали в своих устройствах 5G для нашего региона и принимать сигнал сети в стандарте 5G в России сейчас можно на смартфонах лишь «некоторых китайских брендов». Другая проблема заключается в совместимости именно с российским диапазоном частот (4,63-4,99 ГГц), который будет выделен для построения сетей 5G, который отличается от наиболее популярных в остальном мире — работать с ним могут далеко не все смартфоны, даже если в целом они поддерживают 5G.

Гендиректор «МегаФона» назвал хайпом появление в рекламе некоторых операторов сообщений о грядущем запуске 5G. «Абоненты, физические лица ждут, что появление стандарта 5G что-то принесёт такое в их опыт пользования смартфонами, чего до сих пор не было. Это не так», — сообщил Помбухчан.

Он сообщил, что основные изменения после запуска 5G увидят корпоративные клиенты, для которых особенно важны задержка сигнала, скорость передачи больших объемов информации. Для этой категории с запуском 5G откроется возможность для создания новых решений для цифровых двойников предприятий, городов, карьеров, управления беспилотным транспортом, телемедицины.

Согласно прогнозу главы «МегаФона», через «год-полтора», когда российские производители телеком-оборудования наладят массовый выпуск базовых станций 5G, новый стандарт начнёт развиваться в первую очередь «с крупных городов, с мест наибольшего скопления людей — стадионы, площади, парки, там, где эффект может быть наибольший и качественно заметный для пользователей».

Помбухчан допустил, что услуга 5G будет несколько дороже, чем тарифы LTE, и предупредил, что «на выстраивание сетей 5G, так же как на выстраивание сетей LTE, потребуются годы».