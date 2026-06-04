Foxconn теперь будет собирать ИИ-серверы не только для Nvidia, но и для Intel

Тайваньская Foxconn, являющаяся крупнейшим сборщиком серверных систем для Nvidia, объявила о заключении партнёрского соглашения с Intel, в рамках которого будет осуществляться совместная разработка и развёртывание ИИ-инфраструктуры следующего поколения и интеллектуальных вычислительных платформ. Эта работа будет вестись с целью удовлетворения возросшего рыночного спроса на системы ИИ-вычислений.

В заявлении Foxconn, крупнейшего в мире контрактного производителя электроники, сказано, что новое партнёрство позволит объединить технологии производства чипов Intel с опытом Foxconn в сфере производства. Компании планируют разрабатывать оборудование, предназначенное для центров обработки данных, являющихся основой ИИ-инфраструктуры. Речь, в том числе, о серверных стойках на базе процессоров Intel Xeon, а также ИИ-ускорителей. Компании также сосредоточатся на разработке высокоскоростных технологий межсетевых соединений, систем охлаждения и энергоэффективных решений для ИИ-инфраструктуры.

Параллельно с этим Foxconn и Intel будут разрабатывать ИИ-системы для использования за пределами центров обработки данных, включая заводы, «умные» города и роботов. «Наше сотрудничество с Intel позволит объединить сильные стороны обеих компаний в области вычислительных платформ, системной интеграции и возможностей в глобальной цепочке поставок», — отметил председатель совета директоров и гендиректор Foxconn Янг Лю (Young Liu).

Ещё Foxconn и Intel планируют изучить возможность совместной работы над специализированными чипами и решениями для системной интеграции. На данном этапе компании не озвучили финансовые детали сделки, а также не назвали каких-то конкретных заказчиков и не сообщили сроки запуска каких-либо продуктов.